Грузия в Индексе восприятия коррупции Международной прозрачности за 2020 г.

В ежегодном исследовании «Международной прозрачности» – «Индекс восприятия коррупции» – показатель Грузии остался на уровне 2019 года. По заявлению организации, «антикоррупционные усилия страны приостановлены почти уже десятилетие».

В исследовании за 2020 г. Грузия заняла 45-е место из 180 стран с 56 баллами, что является самым высоким показателем в регионе Восточной Европы и Центральной Азии. Грузия делит 45-е место с Польшей и Сент-Люсией.

В рамках исследования страны оцениваются по шкале от 0 (самый коррумпированный) до 100 (самый чистый публичный сектор).

Индекс восприятия коррупции оценивает 180 стран и территорий на основе воспринимаемым в обществе уровнем коррупции в публичном секторе, основываясь на информацию экспертов и людей, занимающихся бизнесом. В исследовании 2019 года Грузия имела 56 баллов и заняла 44-е место среди 180 стран. В 2018 году Грузия заняла 41-е место с 58 баллами, а в 2017 году получила 56 баллов и заняла 46-е место. У Грузии было 52 балла в 2015 и 2014 годах, 2013 году – 49 баллов, а в 2012 году – 52.

Согласно докладу за 2020 год, вопросы «захвата государства и неформального влияния на ключевые институты» остаются нерешенными, что организация также подчеркнула и в 2019 году.

Со ссылкой на Национальную антикоррупционную оценку НПО «Международной прозрачности – Грузия» за 2020 год, в докалед говорится, что «несоразмерный контроль» над публичными учреждениями сосредоточен в руках одной политической группы, которая часто стремится к распространению своего влияния на СМИ и частный сектор.

«Неформальное, партийное влияние сделало правоохранительные органы практически неспособными расследовать возможные дела о коррупции на высоком уровне», – говорится в докладе.

«Кроме того, захват государства означает, что законодательная и судебная власть не контролируют должным образом исполнительную ветвь (власти)», – отмечается в документе.

В связи с существующим в стране политическим кризисом «Международная прозрачность» считает, что «привилегированный доступ» правящей партии к публичным ресурсам и ее «очевидная готовность обменивать правительственные контракты на пожертвования», подрывают почву у политической конкуренции и снижают вероятность плюралистического правления.

По оценке организации, именно такой ситуацией обусловлены неоднократные уличные протесты и политическая поляризация, которая в конечном итоге закончилась бойкотом нового Парламента на фоне обвинений со стороны оппозиции в «фальсификации выборов».

«Международная прозрачность» советует Грузии «вернуть» свои антикоррупционный заряд, в том числе путем содействия созданию конкурентной политической среды и учреждения независимого антикоррупционного агентства.

