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Антикоррупционное бюро проверит имущественные декларации 300 должностных лиц

Civil.ge Send an email 22/01/2024 - 19:52
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Антикоррупционное бюро Грузии заявило, что в 2024 году проверит имущественные декларации 300 должностных лиц из-за «высокого общественного интереса и высокого риска коррупции».

В число должностных лиц, декларации об имуществе которых будут проверяться, входят премьер-министр Ираклий Гарибашвили, председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе, члены правительства, их заместители и члены Парламента. Проверка коснется и мэра Тбилиси Кахи Каладзе.

Согласно документу, Антикоррупционное бюро будет также акцентирует внимание на проверку имущественных деклараций должностных лиц, работающих в Высшем совете юстиции Грузии, а также судей судов общей юрисдикции и Конституционного суда Грузии, сотрудников Национальной комиссии по коммуникациям, Центральной избирательной комиссии, Почты Грузии, Железной дороги Грузии, Корпорации нефти и газа Грузии, Коммерческого оператора электроэнергетической системы, Фонда развития Грузии, Национального банка, Прокуратуры, Службы государственного аудита, Службы государственной безопасности, Агентства государственных закупок, Пенсионного агентства, Агентства лесного хозяйства и Службы доходов.

22 января «Международная прозрачность – Грузия» заявила, что усилиями организации в 2024 году будут проверены декларации об имуществе еще 300 должностных лиц. В организации отметили, что по статистике прошлых лет почти каждый второй чиновник раскрывает имущество не полностью, из-за чего его штрафуют.

По заявлению организации, декларации, подлежащие проверке, отбирались специальной независимой комиссией в рамках Бюро публичной службы, создание которой координировала «Международная прозрачность – Грузия». По той же информации, отборочную комиссию по декларациям не могли создать годами (она была создана только один раз за 2018-2022 гг. – в 2019 году), из-за чего в эти годы проверялось в два раза меньше деклараций, чем предусмотрено законом (например: 300 вместо 600).

Членами комиссии являются:

  • Георгий Давитаури (Институт развития свободы информации);
  • Кетеван Шошиашвили – Международная прозрачность – Грузия;
  • Тамар Хухия – Ассоциация молодых юристов Грузии;
  • Нино Долидзе – Государственный университет Ильи;
  • Александр Кухианидзе – Тбилисский государственный университет.

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Civil.ge Send an email 22/01/2024 - 19:52
1 1 minute read

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