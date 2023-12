Иванишвили избран почетным председателем «Грузинской мечты»

Less than a minute

Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили 30 декабря был избран почетным председателем правящей партии.

Это означает, что после «окончательного» ухода из политики в 2021 году Иванишвили вернется к своей, пусть и полуформальной, роли.

Парламентские выборы в Грузии пройдут осенью 2024 года. Неформальная влияние Иванишвили на власть вызвала критику как внутри страны, так и за ее пределами. «Деолигархизация» остается одной из задач, которую Грузия должна выполнить, чтобы продвинуться по пути в Евросоюз.

