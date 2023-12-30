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Бидзина Иванишвили. Фото: facebook.com/GeorgianDreamOfficial
Новости

Иванишвили избран почетным председателем «Грузинской мечты»

Civil.ge Send an email 30/12/2023 - 14:30
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Основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили 30 декабря был избран почетным председателем правящей партии.

Это означает, что после «окончательного» ухода из политики в 2021 году Иванишвили вернется к своей, пусть и полуформальной, роли.

Парламентские выборы в Грузии пройдут осенью 2024 года. Неформальная влияние Иванишвили на власть вызвала критику как внутри страны, так и за ее пределами. «Деолигархизация» остается одной из задач, которую Грузия должна выполнить, чтобы продвинуться по пути в Евросоюз.

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Civil.ge Send an email 30/12/2023 - 14:30
3 Less than a minute

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