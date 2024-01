Координатор Госдепартамента США по глобальным антикоррупционным вопросам находится с визитом в Грузии

Координатор Госдепартамента США по глобальным вопросам борьбы с коррупцией Ричард Невью 17-18 января посещает Грузию. В рамках визита он уже встретился с председателем Парламента Шалвой Папуашвили, главой Антикоррупционного бюро Ражденом Купрашвили и представителями местных неправительственных организаций.

Встреча с председателем Парламента

Ричард Невью встретился с председателем Парламента Шалвой Папуашвили.

Согласно пресс-релизу Парламента, Шалва Папуашвили рассказал о последних реформах в Грузии, в том числе о борьбе с коррупцией. Он также отметил прогресс Грузии на пути к вступлению в ЕС и международные рейтинги, которые правильно отражают шаги, предпринятые Грузией.

Ричард Невью поздравил Грузию со статусом кандидата на членство в ЕС и положительно оценил прогресс, достигнутый Грузией. По его словам, борьба с коррупцией является одним из приоритетов национальной безопасности США, и это направление важно для того, чтобы демократия функционировала как можно лучше. Он также отметил, что целью его визита является содействие диалогу и обмену опытом по вопросам борьбы с коррупцией.

Стороны обсудили возможности будущего сотрудничества в сферах борьбы с коррупцией и усиления прозрачности. Ричард Невью выразил готовность и дальше оказывать поддержку Грузии.

Встреча с главой Антикоррупционного бюро

В рамках визита Ричард Невью встретился с главой Антикоррупционного бюро Ражденом Купрашвили.

Стороны беседовали об основных функциях и направлениях бюро. По информации Антикоррупционного бюро, Купрашвили отметил, что «Грузия занимает передовые позиции с низким уровнем коррупции в мировых индексах». Он рассказал о реформах, проводимых Антикоррупционным бюро, и планах на будущее.

Разговор также коснулся процесса цифровизации и разработки Национальной стратегии Антикоррупционного бюро. Глава бюро отметил, что сотрудничество с международными партнерами, обмен опытом и развитие потенциала в борьбе с коррупцией является приоритетом.

Согласно той же информации, координатор Госдепартамента США подтвердил, что администрация США будет поддерживать антикоррупционное бюро Грузии «в процессе эффективного осуществления реформ по борьбе с коррупцией».

Встреча с представителями НПО

Первую встречу координатор Госдепартамента США провел с представителями неправительственных организаций. На встрече присутствовали представители «Международной прозрачности – Грузия», «Института развития свободы информации» и «Гражданской идеи». По их словам, разговор коснулся вопросов коррупции в Грузии, в том числе структурных проблем в борьбе с коррупцией, элитной коррупции и функционирования Антикоррупционного бюро Грузии.

Материал будет обновляться…

