Рейтинг Грузии в Индексе восприятия коррупции за 2021 год ухудшился

Согласно опубликованному «Международной прозрачностью» Индексу восприятия коррупции (CPI) за 2021 год, показатель Грузии снизилась на один пункт, поскольку, как отмечает организация, Грузинская мечта «в последние годы окончательно захватила судебную систему и правоохранительную органы, чем фактически оставила политический импульс, необходимый для борьбы с коррупцией».

Согласно Индексу восприятия коррупции (CPI) 2021 года, Грузия имеет 55 баллов и занимает 45-е место из 180 стран в рейтинге, наряду с Ботсваной, Доминикой и Фиджи.

В рамках исследования страны оцениваются по шкале от 0 (наиболее коррумпированный) до 100 (самый чистый государственный сектор).

Хотя Грузия остается лидером среди стран Восточной Европы и Центральной Азии, регион занимает второе место снизу 36 баллами из 100.

«Международная прозрачность» заявляет, что концентрация власти является серьезной проблемой в Грузии. Организация также подчеркивает, что влияние основателя правящей партии Бидзины Иванишвили на ключевые институты «подпадает под определение захвата государства».

В исследовании 2020 года Грузия заняла 45-е место из 180 стран с 56 баллами, а в 2019 году у страны было 56 баллов и она заняла 44-е место.

В 2018 году Грузия заняла 41-е место с 58 баллами, а в 2017 году получила 56 баллов и заняла 46-е место. У Грузии было 52 балла в 2015 и 2014 годах, 49 — в 2013 году и 52 — в 2012 году.

«Международная прозрачность – Грузия» заявила сегодня, что «борьба с коррупцией не является приоритетом для правительства Грузии».

По заявлению организации, тот факт, что оценка Грузии существенно не улучшилась с 2012 года, «свидетельствует о стагнации антикоррупционных реформ в стране».

«В последние годы не было реформ такого масштаба или амбициозности, которые улучшили бы антикоррупционную среду», — заявили в организации, добавив, что такое отношение «чрезвычайно опасно».

По заявлению организации, баллы Грузии во многом обусловлены ​​тем, что «в стране низкий уровень мелкого взяточничества».

Тем не менее, «Международная прозрачность – Грузия» назвала ряд других проблем, стоящих перед страной, включая неформальное управление, нездоровую концентрацию власти в руках правящей партии, ослабление демократической системы баланса и сдерживания, слабый процесс парламентского надзора в процессе сдерживания коррупции, коррупцию на высоком уровне и приостановленную антикоррупционную реформу.

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