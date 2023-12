Грузия в докладе Госдепартамента США о терроризме за 2022 год

Госдепартамент США опубликовал ежегодный доклад о терроризме, в котором оценивается глобальная антитеррористическая среда в 2022 году. В докладе говорится, что в 2022 году ситуация в Грузии с точки зрения терроризма по-прежнему была «спокойной и стабильной». В докладе Грузия оценивается как «сильный партнер США в сфере безопасности».

В докладе говорится о значительных контртеррористических успехах Грузии, в том числе о факте предотвращения попытки убийства гражданина Израиля, которое предположительно планировалась иранским Корпусом стражей Исламской революции. В документе также говорится, что в 2022 году Грузия осудила пятерых граждан Грузии, задержанных в 2021 году за связи с ИГИЛ. По аналогичным обвинениям был задержан еще один человек.

Госдепартамент положительно оценивает принятие Грузией Национальной антитеррористической стратегии и Плана действий на 2022-2026 годы и отмечает, что за последний год страна работала над улучшением безопасности наземных границ и на море, а также участвовала в международных учениях и учениях под руководством США по борьбе с терроризмом с это целью.

В докладе отмечается, что «поскольку Россия оккупировала регионы Грузии Абхазия и Южная Осетия, Грузия не может контролировать часть своей признанной на международном уровне сухопутной границы с Россией и, следовательно, должна обеспечить безопасность вдоль административной границы со своими оккупированными территориями». В докладе говорится, что Пограничная полиция и Береговая охрана Грузии, которые оцениваются как «компетентные и организованные», обеспечивают возможности начального реагирования на сухопутных и морских границах Грузии, за исключением оккупированных территорий.

В документе упоминается, что в 2022 году Грузия работала над улучшением сухопутной границы, авиационной и морской безопасности, а в декабре завершила Интегрированную стратегию управления границами на 2023-2027 годы. В начале 2022 года в стране в тесном сотрудничестве с авиакомпаниями, международными партнерами и соответствующими государственными учреждениями были запущены системы учета информации о пассажирах и регистрации их имен. Кроме того, в докладе говорится, что в мае НАТО признало десантную группу Береговой охраны Пограничной полиции Грузии оперативным партнером в морской антитеррористической операции под руководством НАТО «Морской защитник».

Что касается пограничного контроля с соседними государствами, в документе упоминается установка круглосуточной системы видеонаблюдения на границе Азербайджана, а также строительство электронных заграждений и траншейных заграждений по всему периметру южной границы Грузии.

В докладе подчеркивается, что Министерство внутренних дел рассчитывает на поддержку США в решении проблем пограничной безопасности. В частности, речь идет о новых двигателях для патрульных катеров и оборудовании групп быстрого реагирования. В нем также отмечено, что около 10 из 65 пограничных переходов, которые расположены в горной местности вдоль северной границы с Россией, находятся в «примитивном или плохом состоянии» и непригодны для круглогодичного укомплектования персоналом. В результате «пограничные участки в высокогорье вдоль северной границы с Россией не могут быть укомплектованы людьми в зимние месяцы, что делает эти районы открытыми для незаконной деятельности».

Госдепартамент США сообщает, что сотрудники правоохранительных органов Грузии успешно предотвратили срыв Тбилиси Прайда в июне 2022 года крайне правой пророссийской группировкой «Альт-Инфо». «Альт-Инфо» также была связана с насильственным экстремизмом, включая организацию и проведение насильственных нападений на десятки журналистов и активистов во время Тбилиси Прайда 5 июля 2021 года, а также акции протеста 6 июля 2021 года против насилия 5 июля.

В докладе говорится, что организация, связанная с «насильственным экстремизмом», не была привлечена к ответственности в 2022 году, как и другие организаторы насилия 2021 года. В документе отмечается, что «Альт-Инфо» и ее политическая партия «Консервативное движение» расширили свое представительство по всей стране.

В документе отмечается, что страна «в целом готова идентифицировать террористическую угрозу, препятствовать ее реализации и реагировать на террористические инциденты», добавляя, что Служба государственной безопасности Грузии, которая отвечает за связанные с терроризмом инциденты и расследования, «в целом хорошо оснащена и хорошо обучена».

