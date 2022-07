Нападавшие на офис «Тбилиси Прайда» 5 июля были оштрафованы

Тбилисский городской суд в качестве наказания избрал штраф в размере 5 000 лари каждому из трех лиц, участвовавших нападении на офис организации «Тбилиси Прайд» 5 июля 2021 года, против которых были выдвинуты обвинения в участии в групповом насилии и преследовании. Они были освобождены из заключения в декабре 2021 года после выплаты именно такой суммы в виде залога.

Обвиняемые были признаны виновными по статье 160 УК Грузии, части второй, подпункт «а» и части третьей, подпункт «а» (незаконное проникновение в чужое имущество против воли собственника, совершенное с применением насилия и угрозы насилия, в составе группы). Все трое были лишены права работать на публичной службе.

Кроме того, адвокат подсудимых Шорена Кобидзе заявила, что суд оправдал задержанных за совершение преступления, предусмотренного статьями 225 (организованное насилие) и 156 (преследование) УК Грузии.

Одна из руководителей НПО «Тбилиси Прайд» Ана Субелиани написала в Facebook, что суд вынес «очередное абсурдное решение». Она подчеркнула, что на кадрах нападения, снятых 5 июля 2021 года, отчетливо виден мотив ненависти и действия организованной группы, что не было замечено судьей.

«Завтра исполнится ровно год с 5 июля, и насилие над людьми легко сошло всем с рук! Так долго не может продолжаться! Мы все помним и будем помнить 5 июля до тех пор, пока не будет исполнено правосудие!», — написала Субелиани.

5 июля 2021 года гомофобные группы, собравшиеся на контракции, направленной против «Марша Достоинства» ЛГБТ+ сообщества, под руководством пророссийской группы «Альт-Инфо», учинили физическую и вербальную расправу над более 50 журналистами, они также нападали на офисы неправительственных организаций, в которых укрывались активисты и сторонники ЛГБТ сообщества. Из-за отсутствия гарантий безопасности со стороны властей в тот день организация «Тбилиси Прайд» отменила запланированный «Марш Достоинства».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)