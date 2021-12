Грузия в докладе Госдепартамента США по терроризму за 2020 год

Государственный департамент США 16 декабря опубликовал свой ежегодный доклад о терроризме, в котором оценивается глобальная контртеррористическая обстановка в 2020 году.

В докладе говорится, что в 2020 году «Грузия продолжала активно участвовать в решении ряда контртеррористических вопросов».

В документе говорится, что страна «в целом готова выявлять террористическую угрозу, затруднять ее реализацию и отреагировать на террористические инциденты», добавив, что Служба государственной безопасности Грузии, которая отвечает за связанные с терроризмом инциденты и расследования, «в целом хорошо оснащена. и хорошо подготовлена».

В докладе говорится, что, хотя Грузия участвовала в ограниченном количестве двусторонних контртеррористических учений с США в 2020 году, она «оставалась сильным партнером США в области безопасности».

Согласно докладу, в прошлом году страна продолжала «улучшать свою безопасность на границах, на море и в воздухе», реализуя инфраструктурные проекты и совершенствуя законодательство. В документе Пограничная полиция и Береговая охрана оцениваются как «хорошо организованные и высококвалифицированные» ведомства.

В документе также говорится, что около 350 сотрудников Пограничной и Патрульной полиции Грузии прошли базовую подготовку по контртеррористической тактике, что было обеспечено Службой дипломатической безопасности по уголовным расследованиям Госдепартамента США.

Согласно докладу, за последний год в Грузии не было террористических инцидентов, хотя страна судила Цезара Тохосашвили по обвинению в терроризме за его причастность к деятельности за рубежом, связанной с «Исламским Государством». Его экстрадировали в Грузию из Украины и приговорили к 10 годам лишения свободы.

Со ссылкой на доклад MONEYVAL (Комитет избранных экспертов Совета Европы по оценке мер по борьбе с отмыванием денег) по Грузии, в документе отмечается прогресс страны за последние годы и подчеркивается, что страна достигла значительного уровня эффективности в борьбе с финансированием терроризма.

В докладе также говорится, что в 2020 году Грузия усовершенствовала свои законы о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, предоставив Национальному банку Грузии надзор за процессом, а финансовым институтам Грузии — проверить санкционные списки Совета Безопасности ООН.

Согласно документу, Грузия продолжала работать с международными и местными партнерами над многолетними проектами по борьбе с насильственным экстремизмом. В связи с этим в докладе упоминается работа Агентства США по международному развитию с точки зрения общественных связей в Панкиси, цель которой – установить связи между общинами разного этнического или религиозного происхождения в Панкисском ущелье.

