Оппозиция, «Тбилиси Прайд» и гражданские активисты провели акцию молчания в Тбилиси

После того, как более 50 журналистов подверглись нападениям и получили увечья на насильственной акции, направленной против «Марша достоинства» в Тбилиси 5 июля, сторонники оппозиции, активисты гражданского общества и простые граждане собрались вчера перед зданием Парламента на проспекте Руставели на молчаливую акцию в знак протеста против насилия.

Лидер партии «Гирчи – больше свободы» Зураб Джапаридзе и «Европейская Грузия» еще с вчерашнего утра призвали граждан прийти на акцию протеста. Оппозиция обвиняет власти Грузинской мечты в организации и поощрении насильственных акций гомофобных групп.

Правозащитная организация «Тбилиси Прайд», которая занимается правами ЛГБТ лиц, также присоединилась к вчерашней акции. Отметив, что 5 июля был «очень тяжелым днем» для грузинской демократии, организация призвала сторонников, которые не смогли присутствовать на «Марше достоинства» из-за его отмены, прийти к зданию Парламента.

«Вчера мы не смогли пойти на запланированный марш, но сегодня мы принесли дух Прайда к зданию Парламента! Насилие не победит Грузию!», — написал в Twitter директор организации Георгий Табагари.

Historic picture. Us in front of the Parliament of Georgia with 7,000 people ✊ pic.twitter.com/0P1eMhJmiB — Tbilisi Pride (@TbilisiPride) July 6, 2021

Параллельно с мирным протестом, напротив здания Парламента, у церкви Кашуэти начали собираться ультраправые и ультраконсервативные группы и их сторонники, в том числе Гурам Палавандишвили, основатель общественной организации «Общество защиты прав ребенка».

Полицейский кордон разделял два параллельных митинга. Ситуация на местах обострялась несколько раз, гомофобные группы пытались прорваться через полицейские заграждения и вторгнуться на мирную акцию. Они также бросали в участников молчаливого протеста различные предметы, в том числе пластиковые бутылки с гравием, камни и яйца.

Tense moments now outside Parliament of Georgia, as homophobic groups are throwing stones against anti-violence, pro-queer rally & trying to break police lines.



📷Guram Muradov/Civil.ge pic.twitter.com/w6HASIzG9w — Civil.ge (@CivilGe) July 6, 2021

Патриархия Православной Церкви Грузии призвала собравшихся сохранять спокойствие и заявила, что «дальнейшая эскалация противостояния с бранью и словесными оскорблениями на и без того напряженном фоне недопустима».

По сообщению СМИ, в ходе противостояния между участниками контракции и правоохранителями пострадали несколько сотрудников полиции. МВД призвало участников обеих акций воздерживаться от насильственных призывов и действий.

Полиция арестовала десятки представителей гомофобных групп.

Около 23:30 мирные демонстранты покинули территорию перед зданием Парламента через безопасные коридоры, предоставленные полицией. После этого их место заняли гомофобные группы, они сняли, разорвали и сожгли европейский флаг, поднятый у здания Парламента. Полиция им в этом не препятствовала.

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