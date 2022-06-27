МВД Грузии обещает принять все меры для безопасного проведения закрытых мероприятий «Прайда»
Министерство внутренних дел Грузии заявило 27 июня, что «примет все необходимые меры» для проведения закрытых мероприятий, организованных «Тбилиси Прайдом», поддерживающей ЛГБТ+ сообщество, в течение недели с 28 июня по 2 июля, а также как для защиты свободы слова и собраний.
МВД также прокомментировало угрозы со стороны ультраправой партии Консервативное движение и ТВ «Альт-Инфо» сорвать мероприятие, призвав их «соблюдать закон, подчиняться законным требованиям полиции и не выходить за рамки разрешенного законом права на собрание и проведение манифестаций».
Осуждая любое насилие, ведомство подчеркнуло, что «полиция будет действовать в рамках своего мандата, каждый случай правонарушения будет предотвращен и последует строгое правовое реагирование».
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Заявлению МВД предшествовал вчерашний призыв к правительству страны от организаторов «Тбилиси Прайда» о защите безопасности мероприятий и участников «Недели Прайда».
Они также призвали власти наказать организаторов насилия 5 июля 2021 года, «которые в этом году открыто продолжают заниматься насильственными действиями и угрожают европейскому будущему страны».
Коалиция за адвокацию медиа, которая объединяет несколько НПО, занимающихся правами СМИ, также призвала к защите безопасности журналистов и участников мероприятий в рамках «Недели Прайда».
«Коалиция за адвокацию медиа призывает Министерство внутренних дел предотвратить ошибки, допущенные в 2021 году (и) принять эффективные меры», — говорится в заявлении коалиции.
«Неделя Прайда» с 28 июня по 2 июля, организованная «Тбилиси Прайдом», включает в себя несколько мероприятий, в том числе, показ нового грузинского квир-фильма о гомофобии, борьбе и выживании; региональная конференция, в которой примут участие ЛГБТК-активисты из Грузии, Украины, Молдовы, Армении, Азербайджана, Турции и Беларуси; «Грандиозный Прайд-фестиваль», который объединит местных и зарубежных артистов.
«Тбилиси Прайд» 31 мая объявил, что не будет проводить «Марш Достоинства» в этом году, так как «у нас нет никакого пространства и возможности для проведения Марша Достоинства».
Примечательно, что в начале июня Консервативное движение объявило «мобилизацию» против запланированного в рамках «Недели Прайда» фестиваля.
Один из лидеров партии Константине Моргошия заявил, что только Консервативное движение и его телеканал «Альт-Инфо» могут собрать несколько тысяч человек, чтобы покончить с «этими обезьянством» в Грузии.
«…Я вам прямо говорю, что полиция не пойдет против народа (и) никто не сможет защитить их фестиваль», — сказал он.
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