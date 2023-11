Робин Данниган об интеграции Грузии в НАТО, парламентских выборах и отношениях Грузии и КНР

Новоназначенный посол США в Грузии Робин Данниган в интервью Радио Свобода 14 ноября затронула ряд вопросов, в том числе интеграцию Грузии в НАТО, подсанкционного Отара Парцхаладзе, парламентские выборы 2024 года и отношения между Грузией и КНР.

Интеграция Грузии в НАТО

Отвечая на вопрос об интеграции Грузии в НАТО, посол США подчеркнула важность положительной рекомендации Еврокомиссии, которая является «не менее важным шагом с точки зрения стремления Грузии к НАТО».

Она поздравила Грузию, ее граждан, власти, президента, политическое руководство и оппозиционные партии с этим достижением и выразила надежду на положительное решение в середине декабря.

Выразив непоколебимую поддержку США стремлений Грузии в НАТО, посол Данниган заявила, что «на протяжении десятилетий мы работали с Силами обороны Грузии и Береговой охраной, чтобы сделать их более совместимыми с НАТО. Благодаря нашей помощи у них появилось оружие, совместимое с НАТО».

Говоря на ту же тему, посол заявила: «нужно пройти также и политический путь. НАТО – это политический и военный альянс. Считаю, что интеграция в Евросоюз поможет (Грузии) предпринять необходимые политические шаги. Я намерена продолжать поддерживать эти усилия во время моего пребывания здесь. Я уже была в Брюсселе и разговаривала с нашим послом, постоянным представителем при НАТО. Я разговаривала с местным Офисом связи НАТО и командой по вопросам обороны нашего посольства. Мы все надеемся и дальше поддерживать Грузию на этом пути».

На вопрос журналиста, что должна сделать Грузия, чтобы «открытая дверь» НАТО стала «окном возможностей», посол ответила: «предпринимать шаги в отношении всех аспектов альянса, включая политический аспект. Члены НАТО должны увидеть, как правительство Грузии, все более ориентированное на Запад и все более интегрированное с Западом, предпринимает политические шаги для укрепления демократии. И опять же, для этого необходимо единство, и это должен быть процесс, который будет проходить параллельно европейской интеграции».

Отношения между Грузией и КНР

Говоря о стратегическом партнерстве Грузии и Китая, посол Данниган заявила, что США уважают суверенитет Грузии и ее суверенное решение подписывать соглашения с различными странами. Однако она подчеркнула необходимость в сильных механизмах, которые гарантируют прозрачность инвестиционных и торговых решений и понимание долгосрочных последствий.

«Что касается стратегического партнерства, отмечу лишь, что в этом соглашении Грузия однозначно признает суверенитет Китая, но мы не видим аналогичного подхода со стороны Китая к Грузии. В то же время Китай является страной, которая становится все ближе к России. Россия оккупировала часть Грузии. Я думаю, что это немного нежелательная ситуация», — сказала Данниган.

Она также коснулась интереса Китая к проекту порта Анаклия и заявила, что «кого правительство выберет для развития этого порта – это его суверенное решение». Она подчеркнула роль порта в развитии Среднего коридора и добавила, что Грузия должна точно знать, с кем она сотрудничает и каковы их долгосрочные намерения.

Российская оккупация

Говоря о порте Анаклия, посол США также коснулась планов России по открытию военно-морской базы в Очамчире и сказала: «это пример грубого игнорирования Путиным обязательств России. Если это правда, это будет нарушением Соглашения о прекращении огня 2008 года и еще одним примером того, как Путин и Кремль подрывают региональную безопасность».

Касаясь темы российской оккупации, журналистка попросила посла прокомментировать убийство гражданина Грузии Тамаза Гинтури и похищение еще одного гражданина российскими оккупационными силами 6 ноября. Посол выразила соболезнования семье и друзьям погибшего и подчеркнула, что «суверенитет и территориальная целостность Грузии являются высшим приоритетом для США».

«Мы вновь призываем Россию и президента Путина выполнить обязательства, которые они взяли на себя в соответствии с Соглашением о прекращении огня 2008 года, которое включает в себя возвращение к доконфликтным позициям, разрешение гуманитарной помощи, отказ от укрепления и содействия опасности административной разделительной линии… Для меня, как посла, это будет оставаться приоритетным вопросом», – сказала она.

Журналистка отметила, что прежде чем Грузия станет частью НАТО, очень важно следить за текущими действиями и дискуссиями по безопасности Черного моря, в которых участвуют западные партнеры Грузии и США. Она также упомянула состоявшуюся в сенатском Комитете по международным отношениям дискуссию по Черноморской стратегии и спросила посла, что Грузия может сделать для укрепления своего потенциала обороны и безопасности в рамках этой стратегии.

Посол Данниган отметила, что стратегия направлена ​​на усиление координации в области безопасности, экономического и энергетического сотрудничества, а также демократических дискуссий между черноморскими партнерами. Подчеркнув уязвимость региона после вторжения России в Украину, она отметила, что стратегия направлена ​​на укрепление существующего сотрудничества, углубление связей и тесное сотрудничество с такими союзниками, как Грузия, для повышения устойчивости к будущей агрессии.

«Поскольку мы верим, что это сделает Черное море более устойчивым, наши черноморские партнеры станут сильнее перед лицом будущей агрессии», – сказала посол.

Выборы 2024 года

Говоря о парламентских выборах 2024 года, посол США заявила, что выборы и период перед выборами должны быть «свободными, справедливыми и прозрачными», в соответствии с одной из рекомендаций Еврокомиссии. «Самое важное в демократии — это то, чтобы голос граждан был услышан и этот голос справедливо учитывался, чтобы они могли выбрать ту власть, которую хотят».

По ек словам, США подключатся к избирательному процессу посредством программ помощи, предоставляемых ЦИК. Посол также отметила, что работа будет проводиться с международными партнерами в ходе их краткосрочных и долгосрочных наблюдательных миссий. «Я уже разговаривала с нашим послом в ОБСЕ Майклом Карпентером, и он сказал мне, что ОБСЕ и БДИПЧ уже сконцентрированы на этом. Так, что, я думаю, что международные партнеры: Совет Европы, БДИПЧ и ОБСЕ уже сосредоточены на работе с грузинами, правительством Грузии, всеми партиями для обеспечения свободных и справедливых выборов. Это крайне важно», – добавила она.

Подсанкционный бывший генеральный прокурор

Отвечая на вопрос о попавшем под санкции США бывшем генеральном прокуроре Грузии Отаре Парцхаладзе, посол Данниган сказала: «когда мы прибегаем к санкциям, мы ожидаем, что страны не только будут их соблюдать, но когда эти люди являются гражданами отдельных стран, это полезная информация для правительств, чтобы расследовать возможные дела о коррупции, Или, в случае с Парцхаладзе, дело об очень тесном возможном взаимодействии с ФСБ. Мы бы посоветовали правительствам во всех случаях использовать наши санкции как своего рода намек на то, что они могут провести расследование».

На вопрос журналистки о том, что, поскольку Парцхаладзе был высокопоставленным чиновником, есть ли у США более серьезные вопросы к властям Грузии, посол ответила: «это была очень конкретная санкция, связанная с ним. Я не хочу сказать, что это коснется какого-то другого должностного лица, это касается конкретно Отара Парцхаладзе».

