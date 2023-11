Российские оккупационные силы убили одного гражданина Грузии и похитили еще одного

6 ноября в районе села Кирбали Горийского муниципалитета на оккупированной территории при попытке незаконного задержания местного жителя российские оккупационные силы открыли огонь по гражданину Грузии, в результате чего он погиб, – сообщает Служба госбезопасности Грузии. По той же информации, еще один гражданин был ими незаконно задержан.

«Ведется активная коммуникация с использованием всех инструментов, имеющихся в распоряжении центральной власти Грузии», – сообщили в Службе госбезопасности.

По имеющимся данным, убит 58-летний Тамаз Гинтури, который вместе с тремя другими местными жителями села Кирбали находился в церкви Ломиси имени Святого Георгия, закрытой оккупационными силами в июне. По сообщениям, они были замечены российскими оккупационными силами, которые открыли по ним огонь, в результате чего Тамаз Гинтури был тяжело ранен и скончался. Помимо еще одного похищенного гражданина, местные жители говорят, что судьба еще двух местных жителей неизвестна и подозревают, что их тоже похитили.

«Я глубоко возмущена убийством гражданина Грузии во время незаконного задержания российскими оккупационными силами. Эта жестокая атака на грузинскую государственность еще раз обнажает истинное лицо «брата-единоверца»», – написала в Twitter президент Грузии Саломе Зурабишвили, – «Призываю безотлагательно международное сообщество однозначно осудить действия России, которая грубо и бессовестно нарушает все международные нормы».

Служба госбезопасности Грузии заявила, что представители центральной власти Грузии потребовали немедленно провести 6 ноября этого года техническую встречу, в которой примут участие представители российских оккупационных сил, оккупированного Цхинвальского региона и Миссии наблюдателей ЕС.

К 22:00 въезд в село Кирбали было заблокировано полицией. СМИ не допускаются в центр села и к линии оккупации. В село вошли представители Миссии наблюдателей ЕС.

