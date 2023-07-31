Грузия и КНР опубликовали совместное заявление о стратегическом партнерстве

В рамках визита премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили в КНР стороны опубликовали совместное заявление об установлении стратегического партнерства. По сообщению Администрации премьер-министра Грузии, заявление состоит из четырех частей: политическое измерение, экономическое измерение, измерение отношений между народами и культурных отношений и международное измерение.

В части политического измерения стороны подтверждают уважение суверенитета, независимости и территориальной целостности всех стран. Грузия твердо поддерживает принцип единого Китая. Стороны считают друг друга «важными стратегическими партнерами» и «рассматривают углубление двусторонних отношений приоритетом своей внешней политики». Грузия считает, что модернизация Китая «предлагает человечеству новый путь и новый выбор для достижения модернизации». Стороны выражают готовность к обмену опытом в сфере управления «для обеспечения общего развития и процветания». Другие элементы стратегического партнерства в рамках политического измерения включают усиление политических консультаций, расширение связей между центральными и местными органами власти, а также политическими группами и партиями для «обмена опытом и укрепления отношений в разных направлениях».

Что касается экономического измерения, стороны выразили готовность к дальнейшему увеличению двусторонней торговли, оптимизации ее структуры, расширению номенклатуры товаров, увеличению экспорта товаров и услуг из Грузии в Китай. Грузия приветствует инициативу Китая «Один пояс, один путь». Стороны подписали документы, в том числе план двустороннего сотрудничества между правительствами Китайской Народной Республики и Грузии в рамках упомянутой инициативы, с целью «наращивания сотрудничества с большей силой и потенциалом» и обеспечения устойчивого развития.

Стороны выражают готовность «содействовать взаимным инвестициям и торговле; Стороны будут стимулировать сотрудничество в сферах транспорта, связи, модернизации инфраструктуры, развития и укрепления Среднего коридора, цифровых технологий, производства, модернизации и развития железнодорожных сетей, сельского хозяйства и продовольственной безопасности, водных ресурсов, охраны окружающей среды, борьбы с опустыниванием, опреснения воды, оценки соответствия со стандартами, использования транзитной инфраструктуры Грузии для беспрепятственного экспорта китайской продукции по направлению западных потребительских рынков, обмена технологическими достижениями и ноу-хау, для переподготовки кадровых ресурсов».

Китай и Грузия продолжат углублять сотрудничество в рамках Соглашения о свободной торговле, подписанного в 2018 году; Будут активно использоваться возможности по совершенствованию указанного соглашения. Стороны будут укреплять сотрудничество в сфере туризма. Китай поддерживает и подчеркивает важность 4-го Форума Шелкового пути в Тбилиси, тема которого «Связь сегодня, устойчивость завтра», который пройдет в Тбилиси 26-27 октября 2023 года.

Грузия рассматривает сотрудничество между Китаем и странами Центральной и Восточной Европы, как «прагматичную, открытую и взаимовыгодную платформу регионального сотрудничества». Китай приветствует заинтересованность Грузии в участии в этом механизме сотрудничества в качестве наблюдателя.

Согласно документу, Китай изучит вопрос льготного кредитования Грузии для реализации социальных и инфраструктурных проектов.

В измерении отношений между народами и культурных отношений стороны выражают готовность активно осуществлять научно-техническое сотрудничество, возобновить Соглашение о сотрудничестве в области науки и техники, которое было подписано в 1993 году между КНР и Грузией. Стороны договариваются укреплять культурное сотрудничество, в том числе в сфере туризма, здравоохранения, по делам молодежи и спорта, а также сотрудничество между университетами.

Стороны будут содействовать вузам в реализации практического сотрудничества по аналогии с совместными учебными программами; Будет поощряться «использование университетами в полной мере высококачественных цифровых образовательных ресурсов и их принятие во внимание в совместных онлайн- и офлайн-форматах». Стороны будут «способствовать взаимному обмену и совместному развитию студентов с использованием правительственных стипендиальных инструментов и других средств». Согласно документу, стороны придают большое значение программам обмена и сотрудничества по изучению языков, стимулируют школы обеих стран к изучению китайского и грузинского языков; Готовность к реализации и переподготовке программ обмена преподавателей иностранных языков; Они поддерживают развитие Институтов Конфуция (классов для изучения китайского языка).

Что касается части международного измерения, стороны будут «усиливать координацию и сотрудничество в региональных и международных делах, совместную поддержку подлинного мультилатерализма; Будут твердо защищать международную систему, созданную вокруг ООН, международный порядок, основанный на международном праве, основные нормы международных отношений, основанные на целях и принципах Устава ООН; Будут способствовать внедрению нового типа международных отношений».

В документе говорится, что Грузия и Китай поддерживают «продвижение общих ценностей человечества — мира, развития, сотрудничества, справедливости, демократии и свободы; уважать самостоятельный выбор всех народов в определении пути развития, соответствующего их национальным возможностям, и способствовать созданию общества с общим для человечества будущим.

Грузия поддерживает инициативу глобального развития, предложенную Китаем, и готова принять активное участие в сотрудничестве в рамках указанной инициативы, чтобы ускорить реализацию повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года.

В заявлении также говорится, что Грузия поддерживает инициативу глобальной безопасности, предложенную Китаем. Стороны хотят укреплять отношения и сотрудничество в рамках упомянутой инициативы и прилагать совместные усилия для мирной и стабильной международной обстановки безопасности, для поощрения и защиты общего развития стран региона.

Грузия поддерживает глобальную цивилизационную инициативу, предложенную Китаем. Стороны будут активно сотрудничать для реализации указанной инициативы.

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