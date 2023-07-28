Сенат одобрил кандидатуру Робина Даннигана на пост посла США в Грузии

Сенат США 27 июля путем устного голосования поддержал назначение Робин Данниган чрезвычайным и полномочным послом США в Грузии. Данниган заменит на этом посту Келли Дегнан.

Сроки служебных полномочий Данниган, которая ранее занимала должность заместителя помощника госсекретаря по Центральной и Восточной Европе в Бюро по делам Европы и Евразии, истекли 2 июня. С июля 2018 года по июль 2021 года она была временным поверенным в делах и заместителем главы миссии в Посольстве США в Австрии.

Данниган начала работать в Госдепартаменте в 1992 году. С августа 2014 года по август 2017 года она занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетики Государственного департамента. Она также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре по таким вопросам, как торговля, инвестиции, энергетика и санкции.

Данниган имеет степень магистра Национального военного колледжа. Она также имеет степень магистра наук Джорджтаунского университета и степень бакалавра наук Калифорнийского университета в Беркли.

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