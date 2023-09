Посол КНР рассказал об интересе Китая к проекту глубоководного порта Анаклия

Посол КНР в Грузии Чжоу Цзянь заявил, что Китай заинтересован в инфраструктурных проектах в странах «Среднего коридора», и назвал среди них глубоководный порт Анаклия. В беседе с представителями СМИ после конференции, организованной Посольством Китая в Тбилиси 6 сентября, он подчеркнул важность инициативы «Пояс и путь» и региона «Средний коридор».

«В целом, мы, китайские компании и китайские предприятия, имеем интересы во всех инфраструктурных проектах «Пояса и пути» и «Среднего коридора». Если у нас будут хорошие условия, китайские компании без проблем смогут подключиться к строительству порта Анаклия или другим проектам», – сказал Чжоу Цзянь.

Что касается опасений, что тесные связи Грузии с Китаем могут поставить под угрозу ее европейские устремления, китайский посол подчеркнул, что и Китай, и Грузия независимы в выборе стратегических партнеров. Он также отметил, что Евросоюз и Китай имеют стратегическое партнерство, и добавил, что без этого сотрудничества «Срединный коридор» не будет успешным. «У меня есть информация, что Евросоюз очень активен в «Среднем коридоре», и я думаю, что это еще одна важная платформа для сотрудничества Китая и ЕС. Для Грузии это не проблема, может быть, наоборот», – сказал посол.

Что касается диверсификации логистических возможностей между Китаем и Европой, посол сказал, что «Средний коридор» важен для логистики Китая-Европы. По его словам, «Средний коридор» — это не только логистика. «Мы также хотим получить выгоду от туризма. Как говорят в Китае, если хочешь разбогатеть, сначала построй дороги. Поэтому «Средний коридор» важен для будущего благополучия Грузии», – сказал посол.

Когда посла спросили, почему оккупированные регионы не упоминаются в документе о стратегическом партнерстве между двумя странами, он ответил, что Китай поддерживает суверенитет и территориальную целостность всех стран и что это важнейший принцип китайской политики. «Я считаю, что это заведомо неверный подход к документу. Мы поддерживаем территориальную целостность Грузии, и это уже неоднократно подтверждалось во многих документах между двумя правительствами», – добавил китайский посол.

