Прогресс Грузии на пути к статусу кандидата в члены ЕС: оценка Еврокомиссии

После подачи Грузией заявки на членство в ЕС в марте 2022 года Еврокомиссия опубликовала заключение, в котором были изложены 12 приоритетов страны, которые следует учитывать в процессе вступления. Эти приоритеты включают такие области, как демократия, верховенство закона, судебная реформа и основные права.

В отчете Еврокомиссии о политике расширения Евросоюза за 2023 год три из этих 12 приоритетов были признаны выполненными, на основании чего Комиссия рекомендовала 8 ноября предоставить Грузии статус кандидата. Реализованными приоритетами являются: консолидация усилий по продвижению гендерного равенства и борьбе с насилием в отношении женщин; принятие законодательства, требующего от грузинских судов активно учитывать решения Европейского суда по правам человека; а также прозрачный и независимый процесс выдвижения кандидатур для назначения нового народного защитника (омбудсмена).

Государства-члены ЕС примут окончательное решение о предоставлении статуса Грузии в декабре, хотя в Грузии уже царит праздничное настроение. Чтобы добиться дальнейшего прогресса, Грузия должна выполнить первоначальные невыполненные условия плюс два дополнительных новых условия, включая борьбу с дезинформацией и манипулированием информацией из зарубежа, а также вмешательством против ЕС и его ценностей, также улучшение соответствия Грузии общим правилам внешней политики и безопасности ЕС (показатель соответствия Грузии Общей внешней политике и политике безопасности ЕС низкий, и эту тенденцию в стране следует изменить, – говорится в отчете Еврокомиссии).

Отмечая, что комиссия приветствует усилия, предпринятые Грузией в плане реформ в соответствии с Конституцией страны, согласно которой интеграция в ЕС является приоритетом страны, и принимая во внимание результаты, достигнутые в рамках двенадцати приоритетов с июня 2022 года, «комиссия рекомендует Европейскому совету предоставить Грузии статус страны-кандидата при условии, если страна предпримет ряд шагов».

бороться с дезинформацией и иностранным манипулированием информацией, а также вмешательством против ЕС и его ценностей;

улучшить соответствие Грузии общей внешней политике и политике безопасности ЕС;

дальнейшее урегулирование проблемы политической поляризации, в том числе посредством более инклюзивной законодательной работы с парламентской оппозицией, особенно по законодательству, касающемуся европейской интеграции Грузии;

обеспечить свободный, справедливый и конкурентоспособный избирательный процесс, особенно в 2024 году, и полностью учесть рекомендации БДИПЧ/ОБСЕ. Завершить избирательные реформы, включая обеспечение адекватного представительства избирателей, заблаговременно до выборов;

улучшить осуществление парламентского надзора, особенно над службами безопасности. Обеспечить институциональную независимость и беспристрастность основных институтов, особенно Избирательной администрации, Национального банка и Комиссии по коммуникациям;

завершить и реализовать всеобъемлющую и эффективную судебную реформу, включая комплексную реформу Высшего совета юстиции и прокуратуры, полностью выполнив рекомендации Венецианской комиссии и с соблюдением прозрачного и инклюзивного процесса;

обеспечить институциональную независимость и беспристрастность Антикоррупционного бюро, Специальной следственной службы и Службы защиты персональных данных. Соблюдать рекомендации Венецианской комиссии, относящиеся к этим органам. Накопить богатый опыт расследования дел о борьбе с коррупцией и организованной преступностью;

улучшить существующий План действий по реализации системного подхода к деолигархизации в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и посредством прозрачного и инклюзивного процесса с участием оппозиционных партий и гражданского общества;

улучшить защиту прав человека, в том числе путем реализации амбициозной стратегии в области прав человека и обеспечения свободы собраний и выражения мнений. Инициировать беспристрастное, эффективное и своевременное расследование дел, направленных против безопасности уязвимых групп, представителей СМИ и гражданских активистов, а также привлечь к ответственности виновных и организаторов насилия. Проводить консультации и взаимодействовать с гражданским обществом, позволяя последнему принять важное участие в законодательных и политических процессах и обеспечить для них работу в свободной среде.

Некоторые пункты из первоначального списка из 12 условий были сгруппированы Еврокомиссией с дополнительными условиями в новом списке.

Еврокомиссия сообщает о прогрессе Грузии по приоритетам реформ в рабочем документе сотрудников Еврокомиссии – Отчете по Грузии за 2023 год, который сопровождает отчет Еврокомиссии, а также в Отчете об основных выводах по Грузии. Полученные результаты показывают неоднозначную картину прогресса Грузии на пути к европейской интеграции.

Политические критерии: По заявлению Еврокомиссии, общая правовая база, институциональная структура и активное гражданское общество Грузии обеспечивают основу для дальнейших демократических реформ и реформ, основанных на верховенстве закона. Однако этому прогрессу препятствуют сохраняющаяся политическая напряженность и глубокая поляризация, что еще больше затрудняет достижение консенсуса по важнейшим национальным вопросам. Конфликт между правящим большинством и оппозицией, а также ограниченное участие гражданского общества препятствовали процессу принятия решений и реализации реформ.

Гражданское общество: Гражданское общество Грузии является активным и свободным. Однако в марте 2023 года вызвал недоверие спорный законопроект, направленный на регистрацию «агентов иностранного влияния». Законопроект, который в итоге был отозван после широкомасштабных протестов в Тбилиси и сильной международной реакции, вызвал недоверие гражданского общества к власти, что привело к бойкоту консультаций по ключевым реформам. Это продолжалось даже после того, как инициаторы отозвали законопроект.

Публичное управление: Грузия умеренно подготовлена ​​к реформе публичного управления. По мнению Еврокомиссии, необходимо обеспечить правовую и процедурную основу для разработки политики, основанной на фактических данных. Необходимы постоянные усилия для обеспечения стабильной, подотчетной и прозрачной государственной службы.

Судебная система: Несмотря на некоторый прогресс в судебной системе, основные рекомендации Венецианской комиссии относительно всеобъемлющей реформы Высшего совета юстиции и обязательного характера решений Верховного суда все еще не решены, и необходимы реформы для обеспечения независимости, подотчетности и беспристрастности.

Борьба с коррупцией: Еврокомиссия признает, что Грузия добилась определенного прогресса в борьбе с коррупцией и имеет определенный уровень готовности. Однако в нем также подчеркивается, что необходимы дальнейшие меры для деолигархизации, такие как формирование мощного опыта в расследованиях, уголовном преследовании, судебных решениях и вынесении приговоров в случаях коррупции и особенно коррупции на высоком уровне, и особенно в урегулировании проблемы влияния частных интересов на сферы политики, суда и экономики.

Организованная преступность: прогресс достигнут, но некоторые рекомендации Moneyval Европейского совета еще предстоит выполнить.

Основные права: вызовы остаются в таких областях, как дискриминация по признаку сексуальной ориентации и гендерной идентичности, независимость судебной власти и национальные стратегии борьбы с дискриминацией и ненавистью.

Свобода выражения мнений: Медиасреда разнообразна, хотя и поляризована, и находится под влиянием деловых и политических интересов, что подрывает независимость СМИ. Представители СМИ подвергаются запугиванию и нападениям во время демонстраций. Правовое делопроизводство против владельцев оппозиционных СМИ мешают критическому освещению. Осуществление права на свободу собраний по-прежнему остается проблематичным, о чем свидетельствуют жестокие нападения на «Тбилиси Прайд». Поспешные изменения в законе о собраниях, на которые президент наложила вето, вызвали обеспокоенность.

Гендерное равенство: В Грузии разработано законодательство о гендерном равенстве и защите от гендерного насилия, хотя юридическое определение изнасилования должно соответствовать международным конвенциям.

Миграция и убежище: Миграционное законодательство Грузии частично соответствует стандартам ЕС; Однако проблемы, связанные с притоком мигрантов, остаются.

Экономические критерии: Грузия умеренно готова к созданию функционирующей рыночной экономики.

Государственные закупки: Достигнут прогресс в области государственных закупок, но необходимо дальнейшее приведение их в соответствие со стандартами ЕС. Необходимы улучшения в области статистики.

В сфере добрососедства и регионального сотрудничества Грузия привержена улучшению двусторонних отношений со странами-кандидатами, потенциальными странами-кандидатами и соседними государствами-членами ЕС.

По заявлению Еврокомиссии, Грузия добивается прогресса в соблюдении законодательства ЕС в нескольких направлениях, особенно на внутреннем рынке. Однако в некоторых областях, таких как свободное перемещение товаров и политика конкуренции, прогресс был ограниченным. В разных секторах существуют разные уровни подготовки: от умеренного до раннего обучения.

Что касается международных отношений, во внешней политике, политике безопасности и обороны достигнут ограниченный прогресс. Грузия не присоединилась к ограничительным мерам (санкциям) Евросоюза против России, включая закрытие воздушного пространства. Ожидается, что Грузия значительно повысит уровень соответствия с заявлениями ЕС и решениями Совета в рамках общей внешней политики и политики безопасности. Грузия активно участвует в предотвращении использования ее территории и зарегистрированных организаций для уклонения от санкций, особенно в финансовом секторе.

В таблице ниже представлена ​​оценка готовности страны по различным направлениям по главам. Еврокомиссия использует четыре уровня подготовки, начиная с самого низкого уровня подготовки и заканчивая самым высоким уровнем подготовки: ранний уровень подготовки (5 глав в случае Грузии), определенный уровень подготовки (17 глав), умеренно подготовленный (10 глав), хороший уровень подготовки (ни одна).

После последнего доклада Еврокомиссии в феврале 2023 года Грузия улучшила свой показатель в двух областях, а именно в разделах налогов, а также координации региональной политики и структурных инструментов.

Кластер Главы 2022

Уровень подготовки 2023

Уровень подготовки Основы Глава 24: Правосудие, свобода и безопасность Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 5: Публичные закупки Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 18: Статистика Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки

Глава 32: Финансовый контроль Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Внутренний рынок Глава 1: Свободное перемещение товаров Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 2: Свободное перемещение рабочей силы Определенный уровень подготоки Ранний уровень подготовки Глава 3: Право на учреждение и свободную поставку услуг Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Глава 4: Свободное перемещение капитала Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Глава 6: Законодательство о предпринимательстве Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки

Глава 7: Законодательство о защите интеллектуальной собственности Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 8: Политика конкуренции Ранний уровень подготовки Ранний уровень подготовки Chapter 9: Финансовые услуги Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 28: Защита потребителей и здравоохранение Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Конкуренция и инклюзивный рост Глава 10: Цифровая трансформация и СМИ Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 16: Налоги Определенный уровень подготоки Умеренно подготовленный Глава 17: Экономическая и монетарная политика Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Глава 19: Социальная политика и занятость Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 20: Политика предприятий и промышленности Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Глава 25: Наука и исследование Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Глава 26: Образование и культура Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Глава 29: Таможенный союз Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Зеленая повестка дня и устойчивая связь Глава 14: Транспорт Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 15: Энергетика Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 21: Транс-европейские сети Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 27: Окружающая среда и изменение климата Ранний уровень подготовки Ранний уровень подготовки Ресурсы, сельское хозяйство, связь Глава 11: Сельское хозяйство и развитие села Ранний уровень подготовки Ранний уровень подготовки Глава 12: Безопасность пищевых продуктов, ветеринарная и фитосанитарная политика Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 13: Рыбное хозяйство Определенный уровень подготоки Определенный уровень подготоки Глава 22: Региональная политика и координация структурных инструментов Ранний уровень подготовки Определенный уровень подготовки Глава 33: Финансовые и бюджетные положения Ранний уровень подготовки Ранний уровень подготовки Внешние отношения Глава 30: Внешние отношения Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Глава 31: Внешняя политика, политика обороны и безопасности Умеренно подготовленный Умеренно подготовленный Источник: Рабочий документ сотрудников Еврокомиссии – Отчет по Грузии за 2023 год

