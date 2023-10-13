Новый посол США вручила президенту верительные грамоты и встретилась с главой МИД Грузии
Чрезвычайный и полномочный посол США в Грузии Робин Данниган, которая прибыла в Грузию 12 октября, в тот же день вручила верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили.
По информации Администрации президента, посол США заявила, что рассчитывает на тесное сотрудничество с президентом Грузии, особенно когда страна стремится к евроатлантической интеграции. Президент Саломе Зурабишвили выразила надежду, что тесное сотрудничество между двумя странами будет еще больше укрепляться в этот решающий момент для будущего Грузии.
Во время встречи с министром иностранных дел Грузии Ильей Дарчиашвили посол Данниган заявила, что для нее «большая честь представлять президента Байдена в качестве посла США в Грузии».
«С нетерпением жду сотрудничества с народом Грузии и правительством Грузии для дальнейшего углубления нашей давней дружбы и дальнейшего укрепления нашего стратегического партнерства», – сказала посол, – «Я знаю, что правительство и народ Грузии хотят углубить интеграцию с ЕС, НАТО, Западом, и вместе с президентом Байденом и госсекретарем Блинкеном я также поддерживаю этот путь. Я буду тесно сотрудничать с Грузией для достижения этой цели».
По словам посла, она надеется на углубление экономических отношений и связей между народами двух стран.
Посол США поблагодарила Грузию за «решительную поддержку» Израиля и еще раз выразила соболезнования от и имени президента и госсекретаря США народу Израиля. «США и Грузия стоят вместе, и мы чрезвычайно благодарны за это», – добавила она.
По словам министра иностранных дел Ильи Дарчиашвили, стороны признали, что стратегическое партнерство США и Грузии является «приоритетом» для обеих стран. «Мы выразили готовность активно работать вместе для того, чтобы еще больше сблизить наши двусторонние отношения, сделать наше стратегическое партнерство еще более актуальным», – отметил министр.
«Мы очень оптимистичны, что усилия госпожи посла, ее персональное участие в процессе углубления этих отношений принесут очень важные результаты», – добавил Илия Дарчиашвили.
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