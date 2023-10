ОБНОВЛЕНИЕ: Робин Данниган встретилась с Ираклием Гарибашвили и Шалвой Папуашвили

16 октября новоназначенный посол Соединенных Штатов Америки в Грузии Робин Данниган встретилась с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, а 17 октября – с председателем Парламента Шалвой Папуашвили.

Встреча с премьер-министром

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства, премьер-министр поздравил американского дипломата с началом ее миссии в стране и пожелал ей успехов в работе.

На встрече обсудили существующее стратегическое сотрудничество между Грузией и США и обменялись мнениями по текущим вопросам, а также выразили готовность укреплять и расширять многоплановое стратегическое партнерство между странами. Внимание было сосредоточено на текущих процессах в мире и существующих вызовах в сфере безопасности.

Говоря о вопросах региональной безопасности, Ираклий Гарибашвили отметил, что Грузия всегда готова внести свой вклад в «обеспечение мира и стабильности в регионе».

Ираклий Гарибашвили поговорил с Робин Данниган об одном из главных приоритетов внешней политики правительства Грузии – важности получения статуса кандидата в члены ЕС. Также глава правительства поделился с послом информацией о реформах, проводимых Грузией с целью выполнения рекомендаций Евросоюза, и выразил надежду, что осуществленные реформы «будут должным образом признаны».

Гарибашвили поблагодарил новоназначенного посла за непоколебимую поддержку США территориальной целостности и суверенитета Грузии.

После встречи Робин Данниган рассказала о важности 31-летнего сотрудничества между США и Грузией, отметив, что «президент США Джо Байден, госсекретарь Энтони Блинкен и все с нетерпением ждут дальнейшего углубления партнерства и дружбы между Грузией и США». Посол подчеркнула помощь, оказываемую США Грузии в различных направлениях, включая образование, здравоохранение и развитие инфраструктуры, и напомнила об участии грузинских военных вместе с американскими солдатами в международных миссиях.

Посол также выразила готовность поддержать интеграцию Грузии в Евросоюз и НАТО. Она выразила желание расширять связи между народами и укреплять экономическое сотрудничество между двумя странами.

Встреча с председателем Парламента

Председатель Парламента Шалва Папуашвили пожелал новоназначенному послу Робин Данниган успехов в ее новой работе и «выразил желание тесно сотрудничать с ней в углублении стратегического партнерства между США и Грузией».

По информации Парламента, посол отметила, что миссией властей США и ее миссией будет дальнейшее укрепление отношений с Грузией по всем направлениям и что в этом плане она готова активно работать с Парламентом Грузии.

Стороны обсудили повестку дня Парламента Грузии, текущие события в стране, планы нового посла США и возможности активизации парламентских отношений между двумя странами. Также они говорили о происходящих процессах в более широком регионе.

После встречи посол заявила, что они рассмотрели всю работу, которую Грузия проводит для интеграции с Евросоюзом и НАТО. По ее словам, также обсуждались вопросы расширения экономических связей, торговли, двусторонних инвестиций.

Посол поблагодарила Грузию за поддержку Израиля и соблюдение международных санкций.

Робин Данниган подчеркнула давнее партнерство и дружбу между двумя странами и акцентировала внимание на связях между народами, двусторонних визитах и ​​сотрудничестве.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)