Служба госбезопасности: граждане Сербии, прибывшие по приглашению USAID, проводили тренинги по созданию беспорядков в Грузии

В заявлении Службы государственной безопасности Грузии (СГБ) от 2 октября сообщается, что по приглашению программы Агентства США по международному развитию (USAID) в Грузию прибыли граждане Сербии, которые готовили активистов с целью «свергнуть законно избранную власть» Грузии. По данным СГБ, граждане Сербии представляли собой руководящий орган организации CANVAS.

В Службе безопасности сообщили, что 25 сентября 2023 года граждане Сербии Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли по приглашению Института управления Восток-Запад программы USAID.

«Упомянутые лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, а также в разные годы они были связаны с аналогичными процессами в Сербии, Украине и других государствах. Они активно обучали методам создания протестных зарядов и тактике проведения насильственных акций. Они представляют собой управленческое звено организации CANVAS, а также Синиша Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации «Отпор», которая была аналогом грузинской организации «Кмара» в Сербии», – говорится в сообщении СГБ Грузии.

В Службе госбезопасности отметили, что организация CANVAS, ядром которой является организация «Отпор», используется для подготовки молодежных групп для их использования в «революционном сценарии», запланированном на октябрь-декабрь этого года в Грузии. «Упомянутые организации имеют некоторый практический опыт участия в революционных процессах, разворачивающихся в зарубежных странах, и обучения организации насильственных протестов».

«Заявленной причиной прибытия указанных лиц в Грузию было проведение тренингов для групп, работающих в сфере культуры, по вопросам «стратегической ненасильственной борьбы», однако следствие установило, что цель их прибытия в Грузию было не только это. В частности, настоящей целью визита было установление коммуникации и проведение тренингов с теми молодыми людьми и влиятельными неправительственными организациями, которые должны стать ядром деструктивных действий и противоправных действий, запланированных в Грузии в октябре-декабре этого года», – сообщает СГБ и добавляет, что в период 26-29 сентября 2023 года в гостинице «Ибис» в Тбилиси проходила переподготовка представителей неправительственных организаций и гражданских активистов, а именно одной из крупных групп, которая «должна сыграть решающую роль в подготовке и реализация процессов свержения власти насильственным путем».

По информации СГБ, эти лицам был проведен тренинг, как действовать против целевых групп, а именно власти, Православной Церкви, СГБ и других ведомств, а также по методам создания пикетов и искусственных пробок на дорогах и установке палаток перед административными зданиями.

Они также обучили, «как вносить волнения в силовые структуры, как отвечать насильственным путем на их законные требования».

«Слушатели были подготовлены к процессу ожидаемых арестов и обучены методам сопротивления в такое время, вопросам финансирования участников митинга, вторжения в здание Парламента, отключения вещания и захвата власти, свержения законно избранной власти Грузии, в ходе которого был приведен для сравнительного анализа ряд драматических примеров революционных процессов, развивавшихся в Сербии», – говорится в заявлении.

По данным Службы госбезопасности Грузии, Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ Грузии в присутствии адвокатов и переводчиков 29 сентября, в ходе чего «они пытались маскировать истинную причину своего пребывания в Грузии», чтобы избежать ожидаемой уголовной ответственности». Следует отметить, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях».

По данным СГБ, Синиша Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович выехали из Грузии в Белград 30 сентября. Служба госбезопасности также обнародовала часть доказательств, полученных в результате тайного следственного действия, и добавила, что расследование продолжается.

Ответ USAID

USAID-Грузия опубликовал официальный комментарий, согласно которому «USAID сотрудничает с различными организациями в рамках поддержки гражданского общества. USAID сотрудничает с CANVAS уже более двух лет. В рамках этого сотрудничества проводятся тренинги для граждан по важным для них вопросам. В настоящее время мы сотрудничаем с CANVAS, в рамках чего мы поощряем людей, занятых в сфере искусства и культуры Грузии, выступать за независимость учреждений искусства и культуры. Сотрудничество USAID с организациями гражданского общества является частью наших более широких усилий по поддержке граждан в отстаивании важных для них вопросов».

«CANVAS Грузия» комментирует заявление СГБ Грузии

Организация «CANVAS Грузия» в опубликованном сегодня заявлении отметила, что после мартовских протестов против «российского закона» в адрес директора организации распространились угрозы со стороны высших должностных лиц государства. По заявлению организации, кампания угроз продолжилась 18 сентября, когда представитель СГБ заявил на публичной пресс-конференции, что организация участвует в «организованном заговоре против государства с целью свержения действующей власти».

Организация расценивает обвинение со стороны СГБ, как «давление» и призывает «международные правозащитные организации, сторонников, заинтересованных в защите демократии и прав человека в Грузии, обратить внимание на этот факт и рассматривать эту тему как одну из приоритетных при взаимодействии с соответствующими частными и государственными структурами и институтами, действующими в Грузии».

О каком тренинге идет речь?

Информация о тренинге, о котором говорит СГБ Грузии, официально доступна на веб-сайте Программы взаимодействия с гражданским обществом USAID. Согласно этой информации, тренинг был запланирован на 26-29 сентября, и в учебном курсе могли участвовать те, кто «уже работает ради перемен в сфере культуры и искусства и вместе с единомышленниками пытается улучшить условия труда людей, работающих в этой сфере, и изменить систему управления отраслью к лучшему». По той же информации, «учебный курс познакомит членов культурных и художественных движений и инициативных групп с различными подходами к ненасильственному активизму, самоорганизации ради перемен и мобилизации сторонников».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)