Посещение президентом Беларуси Александром Лукашенко оккупированной Абхазии 28 сентября подвергся критике со стороны грузинских политиков, гражданского общества и международного сообщества. Лидеры белорусской оппозиции также осудили «визит» Лукашенко в Абхазию.

Что произошло?

Критика в адрес Лукашенко последовала вскоре за новостями о его визите в оккупированную Абхазию и встрече с лидером региона Асланом Бжания.

По сообщению местных СМИ, Лукашенко и Бжания обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, текущую ситуацию на международной арене, текущие вызовы и угрозы. Лукашенко также сообщил Бжания, что в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным они решили, что «Абхазию нельзя бросать».

Со своей стороны Бжания заявил, что визит белорусского лидера в регион придаст новый импульс отношениям «двух народов».

Визиту белорусского лидера в оккупированный регион Грузии 27 сентября, в 29-ю годовщину падения Сухуми, предшествовало подписание соглашения о двойном гражданстве между Сухуми и Москвой.

Примечательно, что Беларусь не признает независимость оккупированных территорий Грузии. Однако в июне 2022 года Беларусь не поддержала резолюцию Генеральной ассамблеи ООН о внутренне перемещенных лицах Грузии.

В начале 2022 года Лукашенко заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, что не исключит признания независимости двух оккупированных регионов Грузии «как только я пойму и президент (России Владимир Путин) мне скажет». В последний раз лидер Беларуси посещал Грузию в 2018 году.

Комментарии представителей власти Грузии

Из руководителей Грузии визит лидера Беларуси в оккупированный регион раньше всех осудила президент Грузии Саломе Зурабишвили. За президентом последовало осуждение со стороны МИД Грузии. Перед этим в МИД Грузии для разъяснений был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис.

«Решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированный Россией регион Грузии Абхазию и встречи с российским оккупационным режимом», — написал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в Twitter 28 сентября.

По его словам, этот шаг лидера Беларуси нарушает Закон Грузии об оккупированных территориях и «противоречит как международному праву, так и двусторонним отношениям между нашими странами».

Говоря о вчерашнем визите Лукашенко в оккупированную Абхазию, вице-премьер, министр культуры Теа Цулукиани в интервью телеканалу «Имеди» отметила, что это «неприемлемый и недопустимый факт». «Это не только беззаконие, это то, чего наше государство просто не потерпит», — добавила она.

По ее словам, в первую очередь должны быть сделаны адекватные оценки, «что сделано со стороны властей и будет сделано еще много раз». «Конечно, реакция будет», — подчеркнула она.

«Прежде всего, после того, как мы говорим, что это недопустимо и мы не потерпим этого, (мы должны определить), что это такое? Является ли это новой страницей в наших отношениях», — отметила Теа Цулукиани, добавив, что «даже если это окажется разовым актом, это недопустимо, но является ли это введением к чему-то, это предстоит выяснить и необходимо будет принять соответствующие меры».

«Если это было спланировано, чтобы эта история прошла незамеченной, она, мягко говоря, не пройдет», — подчеркнула Теа Цулукиани, напомнив о многолетней поддержке Лукашенко политики непризнания и территориальной целостности Грузии.

«У нас будет строжайший ответ по поводу визита и, тем более, если будет предпринят острый шаг со стороны какого-либо государства», — заявил 28 сентября в интервью «Пос ТВ» министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

Он также добавил, что не советовал бы «лидеру какой-либо страны совершить ошибку, исправление которой дорого обойдется его стране, или вообще не будет возможности исправить эту ошибку».

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в интервью телеканалу «Рустави 2», что «абсолютно недопустимо, когда лидер другой страны въезжает на территорию Грузии без согласования с властями Грузии».

«Этот шаг, т.е. этот приезд, нарушает как международное право, так и наш Закон об оккупированных территориях и идет вразрез с отношениями между Грузией и Беларусью», — добавил Папуашвили.

Комментарии представителей оппозиции

Депутат Парламента от Единого национального движения Роман Гоциридзе назвал визит Лукашенко в оккупированную Абхазию результатом «льстивой политики» правящей Грузинской мечты. Он также подчеркнул важность того, чтобы власти заняли принципиальную позицию, а также важность обеспечения международной поддержки.

«Путинская шавка Лукашенко, который напрямую выполняет поручение Путина и еще раз показывает тот факт, что Россия всегда будет делать то, что в ее интересах, и никогда не будет считаться с этой льстивой и покорной позицией властей Грузии», — заявил оппозиционный депутат.

Бывший премьер-министр и лидер партии «За Грузию» Георгий Гахария «строго» осудил поездку лидера Беларуси в оккупированный регион. «Это явное нарушение территориальной целостности и суверенитета Грузии, которое должно быть встречено жестким ответом со стороны правительства Грузии и международного сообщества. Мы все должны твердо противостоять таким нарушениям», — заявил он.

По заявлению партии «Лело», «визит» Лукашенко в оккупированный регион Грузии свидетельствует об опасности того, что «Беларусь рассмотрит возможность пересмотра политики непризнания в ближайшем будущем, реальна». Партия также представила план реагирования из пяти пунктов.

План из 5 пунктов партии Лело Грузии следует отозвать для консультаций чрезвычайного и полномочного посла, аккредитованного Грузией в Беларуси; Министерству иностранных дел следует направить в Беларусь официальную ноту с требованием к белорусской стороне сделать официальное заявление — о признании суверенитета Грузии в рамках признанных на международном уровне ее границ; В случае неудовлетворения указанного требования на повестку дня должен быть поставлен вопрос об отзыве чрезвычайного и полномочного посла Республики Беларусь для консультаций; Власти Грузии должны немедленно начать консультации с Евросоюзом и Соединенными Штатами Америки по ужесточению режима международных санкций, наложенных на Беларусь, в случае признания наших оккупированных территорий. Попросить соответствующие форматы ООН и ОБСЕ, а также Комитет по политике и безопасности ЕС провести обсуждение по данному факту и вызвать послов Беларуси в указанных организациях для дачи разъяснений.

«Так называемая политика нераздражения Грузинская мечта закончилась полным крахом, и, несмотря на усилия Грузинской мечты, Россия продолжает (проводить) свои интересы. Грузинская мечта должна зафиксировать не только позицию в отношении Лукашенко, но и в отношении России, упоминание которой, к сожалению, полностью исчезло», — заявила депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Теона Акубардия и призвала председателя Комитета по обороне вызвать представителей разведки и СГБ для дачи разъяснений.

«Это очень большое оскорбление для грузинского государства, подобного еще не было… из-за этого мы должны вынудить Беларусь и лично Александра Лукашенко заплатить максимально дорогую цену», — заявил депутат от партии Граждане Александр Элисашвили.

Международная реакция

Когда представителя Госдепартамента США Неда Прайса на брифинге 28 сентября спросили о визите Лукашенко в оккупированную Абхазию, он подтвердил твердую поддержку со стороны США в отношении Грузии и ее территориальной целостности.

«Мы считаем, что Россия должна взять на себя ответственность за свои обязательства по Соглашению о прекращении огня от 2008 года», — сказал он. «Россия должна вывести свои вооруженные силы на доконфликтные позиции и отменить признание Абхазии и Южной Осетии».

Посол Великобритании в Грузии Марк Клейтон написал в Twitter, что «визит Лукашенко в Абхазию демонстрирует полное игнорирование Устава ООН и принципов Хельсинкского Заключительного акта относительно уважения территориальной целостности и суверенитета Грузии. Великобритания твердо поддерживает Грузию на фоне этой провокации».

Посол Литвы в Грузии Андрюс Калиндра отреагировал на визит Лукашенко в Twitter и отметил, что визит белорусского лидера в Абхазию подтвердил, что «Беларусь и Россия совместно не соблюдают Устав ООН и принцип территориальной целостности и суверенитета. Литва по-прежнему привержена поддержке Грузии».

Белорусский оппозиционный политик Светлана Тихановская, которая была главным оппонентом Лукашенко на выборах 2020 года, заявила, что «Объединенный Переходный Кабинет Беларуси выражает полную поддержку территориальной целостности Грузии».

«Визит Лукашенко в Абхазию возмутителен и неприемлем», — отметила она, — «Он представляет Путина, а не народ Беларуси. Мы на стороне Грузии и хотим установить более глубокое сотрудничество между нашими странами».

В критическом посте в Твиттере о визите Лукашенко депутат Европарламента Виола фон Крамон заявила, что «Лукашенко — террорист, марионетка Путина и нелегитимный правитель, не признанный Евросоюзом. Его визит или признание Абхазии ничего не значат».

Однако она также отметила, что этот визит является «напоминанием российским льстецам в Грузии о том, что лесть в отношении зла всегда имеет обратный результат. Лукашенко закончится вместе с Путиным!».

Материал будет обновляться…

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)