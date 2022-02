Тбилиси и Сухуми ответили на заявление Лукашенко

Министерство иностранных дел Грузии и руководство оккупированной Абхазии отреагировали на заявление президента Беларуси Александра Лукашенко от 7 февраля о возможном признании независимости Абхазии и Цхинвальского региона.

Официальный представитель МИД Грузии Мари Нарчемашвили заявила «Civil Georgia», что речь с учетом двусторонних отношений между Республикой Беларусь и Грузией, «вопрос о признании т.н. независимости» Абхазии и Цхинвальского региона «не стоит на повестке дня».

«С этой точки зрения Беларусь по-прежнему привержена фундаментальным принципам международного права», — сказала она, добавив, что заявление Лукашенко, «как обычно», было интерпретировано российскими СМИ.

Со своей стороны, «МИД» оккупированной Абхазии 7 февраля заявил, что приветствует заявление президента Беларуси и надеется, что Беларусь последует примеру России и признает независимость Абхазии.

В заявлении также говорится, что Абхазия открыта для «полномасштабного» диалога с дружественными России странами и будет заинтересована в установлении «официальных контактов» с Беларусью.

По утверждению абхазского «МИДа», признание Минском независимости Абхазии стало бы подтверждением курса Лукашенко «на выстраивание прочных союзнических отношений между Беларусью и Россией».

В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву Александр Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, «как только я пойму и президент (России Владимир Путин) мне скажет».

После признания Россией Абхазии и Цхинвальского региона в 2008 году Минск в 2009 году отказался признать эти два региона. Лукашенко тогда объяснил, что этот шаг был сделан потому, что Москва отказалась разделить негативные последствия, в том числе по направлению санкций, которые ждали Беларусь со стороны Запада в случае принятия такого решения.

Помимо России независимость двух оккупированных регионов признают Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Тбилиси и большая часть международного сообщества считают Цхинвали и Абхазию неотъемлемыми частями Грузии.

