Пресс-спикер президента России Дмитрий Песков, фото: kremlin.ru
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По заявлению Кремля, Лукашенко знает, как действовать в отношении Абхазии и Цхинвальского региона

09/02/2022 - 11:35
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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Беларуси Александр Лукашенко знает, что делать в отношении Абхазии, Цхинвальского региона и Крыма.

«По всей видимости, наш союзник и партнер самостоятельно примет решение, когда посчитает это целесообразным», — цитирует Пескова российское информационное агентство ТАСС.

«В дополнительных сигналах, по всей видимости, нет никакой необходимости», — сказал он.

Отметив, что «есть ситуация де-юре и де-факто», пресс-секретарь Кремля заявил: «Есть признанные Российской Федерацией государства Абхазия и Южная Осетия, у нас с ними дипломатические отношения. И есть российский регион Крым, это неотъемлемая часть Российской Федерации».

По его словам, это реальность, о которой Лукашенко «хорошо знает».

В интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву 7 февраля Александр Лукашенко заявил, что не исключает признания независимости оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, «как только я пойму и президент (России Владимир Путин) мне скажет».

В то же время Лукашенко поинтересовался, является ли это «жизненной необходимостью» вопрос признания этих двух регионов.

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09/02/2022 - 11:35
13 1 minute read

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