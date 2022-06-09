Генассамблея ООН приняла резолюцию о ВПЛ в Грузии

Генеральная Ассамблея ООН 8 июня приняла резолюцию, которая в очередной раз подтверждает право всех беженцев и вынужденно перемещенных лиц на возвращение в оккупированную Абхазию и Цхинвальский регион. Резолюцию поддержали 95 стран, в том числе 27 государств-членов Евросоюза, против выступили 12, воздержались 56.
Наряду с Грузией, которая является инициатором резолюции с 2008 года, в этом году ее соинициаторами выступили еще 60 стран.
В этом году 95 голосов — это самое большое число сторонников с 2008 года, а число воздержавшихся (56) — самое низкое.
В 2021 году резолюцию поддержали 80 стран, против — 14, воздержались — 70.
В 2020 году резолюцию поддержали 84 страны, против — 13, воздержались 78.
В 2019 году за резолюцию проголосовали 79 стран, против — 15, воздержались 57.
В 2018 году «за» — 81, «против» — 16, «воздержались» — 62.
Материал будет обновляться…
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