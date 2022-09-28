Президент и МИД Грузии осуждают визит Лукашенко в оккупированную Абхазию
Президент Грузии Саломе Зурабишвили и Министерство иностранных дел 28 сентября осудили приезд президента Беларуси Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию.
Заявление президента Грузии
«Я решительно осуждаю визит Александра Лукашенко в оккупированную Абхазию», — написала недавно в Twitter президент Зурабишвили.
«Это недопустимое нарушение Закона об оккупированных территориях Грузии, наших двусторонних отношений и принципов международного права», — добавила она.
Заявление МИД Грузии
«Министерство иностранных дел Грузии выражает глубокую озабоченность в связи с приездом Александра Лукашенко в оккупированный Россией регион Грузии Абхазию и встречу с представителями российского оккупационного режима в Сухуми», — заявили также сегодня в МИД Грузии.
Министерство также осудило «визит» Александра Лукашенко в оккупированный регион Абхазии «с нарушением государственной границы Грузии», что «грубо нарушает основополагающие принципы и нормы международного права».
«Призываем белорусскую сторону уважать территориальную целостность суверенного государства в рамках признанных на международном уровне границ и не совершать действий, противоречащих основополагающим принципам международного права», — говорится в заявлении МИД Грузии.
Ранее в МИД был вызван посол Беларуси в Грузии Анатолий Лис и потребовали у белорусской стороны дополнительных разъяснений относительно прибытия Александра Лукашенко в оккупированный регион.
Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября прибыл в оккупированную Абхазию и встретился с главой региона Асланом Бжания в Бичвинта (Пицунда). Как сообщает местное агентство «Апсныпресс», стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, текущую ситуацию на международной арене, текущие вызовы и угрозы.
Визиту белорусского лидера в Абхазию 27 сентября, в 29-ю годовщину падения Сухуми, предшествовало подписание соглашения о двойном гражданстве между Сухуми и Москвой.
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