В 29-ю годовщину падения Сухуми правительство Грузии, лидеры оппозиционных партий и простые граждане посетили Мемориал погибшим за единую Грузию на площади Героев в Тбилиси и почтили память павших героев.

«Сегодня самый трагический день в нашей новейшей истории и в истории независимой Грузии… Траура недостаточно, траур необходим, чтобы мы знали, что такое наше прошлое, но мы не можем жить в трауре, мы должны жить будущим, и я уверена, что это будущее принесет нам много и очень быстро», — сказала после посещения мемориала президент Грузии Саломе Зурабишвили.

Премьер-министр Ираклий Гарибашвили не говорил со СМИ, но в день падения Сухуми отреагировал в Facebook и сказал, что «война сделала сотни тысяч людей ВПЛ на своей родине и, что самое печальное, стоила жизни многим нашим согражданам».

«С этого дня объединение Грузии является главной целью каждого из нас, и это основано на нашей вере в то, что жизнь в единой, сильной, развитой стране — лучшая перспектива для нашего народа», — подчеркнул Ираклий Гарибашвили.

Он подчеркнул важность мирного процесса, диалога и сотрудничества на пути к этой цели и добавил, что «будущее принадлежит единству, миру и благополучию абхазов и грузин».

По словам государственного министра по вопросам примирения и гражданского равноправия Теи Ахвледиани, «особенно сейчас, когда мир в очередной раз наглядно увидел широкомасштабную агрессию России против суверенного государства на фоне продолжающейся оккупации неотъемлемых территорий Грузии», мы все должны стоять вместе, чтобы укрепить мир.

«Сегодняшнюю трагическую дату мы должны превратить в символ не вражды, а укрепления мира и мирного сосуществования в единой Грузии через примирение, заботу, стояние рядом друг с другом и в духе исторического единства, что обязательно определит наше совместное благополучие в будущем», — подчеркнул он.

«…13 месяцев и 13 дней наши ребята, вся Грузия, беспрецедентно сражались и сопротивлялись врагу, по принципу гражданской обороны. Это было единство Грузии», — заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе.

По его словам, сегодняшний день, который «для нас большая боль…, напоминает нам обо всех героях Грузии». «Также сегодня мы оглядываемся назад, еще раз анализируем конкретное событие, произошедшее 29 лет назад — падение Сухуми», — сказал министр обороны.

«27 сентября — одна из самых тяжелых и трагических дат в истории нашей страны. 29 лет назад сотни тысяч наших сограждан были вынуждены покинуть свою родину, мы потеряли тысячи жизней», — написал в Facebook председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили.

По его словам, «наша страна давно ощущает на себе российскую оккупацию и агрессию, и она продолжается и сегодня не только у нас, но и в нашей дружественной Украине. Мы помним пролитую кровь наших героев и борьбу за Родину».

«Своей мирной политикой мы обязательно вернем друг друга и вместе с нашими абхазскими сестрами и братьями продолжим строить единую, независимую и европейскую Грузию», — добавил глава Парламента.

В 1992 году Тбилиси направил войска в Автономную Республику Абхазия для защиты абхазского участка российско-грузинской железной дороги. Правительственные войска были вынуждены покинуть регион в сентябре 1993 года после нападения на Сухуми 16 сентября 1993 года абхазских сил и наемников из Российской Федерации. Нападение произошло в нарушение Соглашения о прекращении огня от 27 июля, который подразумевал вывод тяжелого грузинского вооружения из Сухуми и его окрестностей. После нескольких дней уличных боев 27 сентября Сухуми пал.

27 сентября ассоциируется в Грузии с потерей контроля над Абхазией и этнической чисткой грузин. По имеющимся данным, в ходе вооруженного конфликта погибло более 12 000 человек, а 300 000 человек, в основном этнические грузины, были вынуждены покинуть свои дома.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Georgian)