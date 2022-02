Лукашенко не исключает признания оккупированных Абхазии и Цхинвальского региона

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 7 февраля, что не исключает признания независимости оккупированной Абхазии и Цхинвальского региона, «как только я пойму и президент (России Владимир Путин) мне скажет».

Об этом российское государственное информационное агентство ТАСС написало со ссылкой на интервью Лукашенко российскому журналисту Владимиру Соловьеву для YouTube-канала «Соловьев Live», во время которого Лукашенко задал вопрос, является ли это «жизненной необходимостью».

Как сообщает ТАСС, ранее Лукашенко заявил, что если он признает независимость Абхазии и Цхинвальского региона, «сразу возбудится Грузия, возбудятся страны, где есть территориальные претензии, сразу Запад вспушится» и что вряд ли это нужно самой России.

Москва признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона 26 августа 2008 г., через две недели после августовской российско-грузинской войны. Наряду с Россией независимость двух регионов признали Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Официальный Тбилиси и значительная часть международного сообщества считают два оккупированных региона неотъемлемыми частями Грузии.

В 2009 году Минск рассматривал возможность признания Абхазии и Цхинвальского региона, но в итоге отказался от этого. Лукашенко тогда объяснил, что этот шаг был сделан потому, что Москва отказалась разделить негативные последствия, в том числе по направлению санкций, которые ждали Беларусь со стороны Запада в случае принятия такого решения.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)