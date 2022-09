Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 сентября прибыл в оккупированную Абхазию и встретился с лидером региона Асланом Бжания в Бичвинта (Пицунда), с которым обсудил вопросы двустороннего сотрудничества, торгово-экономических отношений, ситуацию на международной арене, текущие вызовы и угрозы.

По информации местного агентства «Апсныпресс», Аслан Бжания заявил на встрече, что визит белорусского лидера в регион придаст новый импульс отношениям «двух народов».

«Мы обязательно сделаем так, чтобы они были такими, как в добрые советские времена», — пишет «Апсныпресс» слова Бжания.

По той же информации, абхазский лидер вспомнил выступление Лукашенко в январе 1996 года против объявления экономической блокады Абхазии на встрече лидеров СНГ.

««Вы сказали о том, что изоляция, экономическая блокада Абхазии — это неправильное решение. Абхазия знает об этом и ценит. Нас связывают добрые человеческие отношения. Мы очень рады Вашему приезду», — обратился к белорусскому лидеру Аслан Бжания.

Как сообщает «Апсныпресс», в свою очередь Лукашенко вспомнил о своем прошлом визите в регион и сказал, что ностальгия по Абхазии «никогда не покидает нас».

«Вчера мы обсуждали проблемы Абхазии с нашим старшим братом Владимиром Владимировичем Путиным. Мы очень много, до ночи обсуждали эти вопросы и пришли к одному выводу, что Абхазию нельзя бросать. Ей надо помогать, чтобы этот цветущий край, люди, которые здесь живут, жили нормально», — сказал он Аслану Бжания.

По той же информации, на встрече Лукашенко также отметил, что его визит в Абхазию не связан с какой-то особой ситуацией. «У нас нормальная ситуация. Мы не страдаем никакой геополитикой. Мы просто, как и вы, мирный, добрый, трудолюбивый народ и хотим жить в согласии», — сказал он.

Он также подчеркнул стремление укрепить дружественные мосты между Абхазией и Беларусью, а также торгово-экономические связи и установить «очень серьезные отношения».

Лукашенко также отметил, что Беларусь и Россия действуют согласованно и Россия готова к поддержке. «Мы сегодня, как никогда, увидели, каким стал мир. Нам спокойно жить не дадут. Поэтому мы должны укреплять отношения с друзьями», — добавил он.

Со своей стороны Аслан Бжания подтвердил, что мир находится в действительно сложной ситуации. «Мы внимательно отслеживаем события, которые происходят в мире. Каждого гражданина Абхазии это волнует. Вы, наверное, знаете о том, что наши граждане воюют сегодня на Донбассе. Есть, к сожалению, и погибшие граждане Абхазии», — сказал он.

Следует отметить, что визиту белорусского лидера в Абхазию 27 сентября, в 29-ю годовщину падения Сухуми, предшествовало подписание договора о двойном гражданстве между Сухуми и Москвой.

Вопрос о признании оккупированных регионов

Беларусь не признает независимость оккупированных территорий Грузии. Однако примечательно, что в июне 2022 года Беларусь не поддержала резолюцию Генассамблеи ООН о внутренне перемещенных лицах Грузии.

В марте 2022 года Лукашенко заявил в интервью российскому журналисту Владимиру Соловьеву, что не исключает признания независимости двух оккупированных регионов Грузии, «как только я пойму и президент (России Владимир Путин) мне скажет». Тогда МИД Грузии заявил, что признание Абхазии и Цхинвальского региона со стороны Беларуси не стоит на повестке дня.

Примечательно, что через год после российско-грузинской августовской войны 2008 года, в 2009 году Беларусь рассматривала вопрос о признании оккупированных территорий Грузии. Однако в итоге Лукашенко отказался от признания. Лукашенко тогда объяснил, что этот шаг был сделан потому, что Москва отказалась разделить негативные последствия, в том числе по направлению санкций, которые ждали Беларусь со стороны Запада в случае принятия такого решения.

Помимо России, независимость двух оккупированных регионов Грузии признают только Сирия, Венесуэла, Науру и Никарагуа. Официальный Тбилиси и международное сообщество считают Цхинвали и Абхазию неделимыми территориями Грузии.

