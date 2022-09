«Министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Инал Ардзинба и глава МИД России Сергей Лавров в Москве подписали соглашение о двойном гражданстве 27 сентября, в день падения Сухуми.

По информации «МИД» Абхазии, по соглашению, в ближайшем времени абхазы смогут получать российское гражданство, не отказываясь от своих абхазских паспортов.

В июле на заседании Общественного совета при «Министерстве иностранных дел» оккупированной Абхазии Ардзинба пообещал, что президент Путин «в ближайшее время» подпишет соглашение о двойном российско-абхазском гражданстве. «На каждом этапе я буду информировать вас о ходе переговоров», — сказал он собравшимся.

Вопрос о двойном гражданстве является предметом постоянных споров в Абхазии. Несмотря на то, что многие местные жители имеют российские паспорта, большая часть населения и руководителей относятся к этому вопросу с подозрением из-за различных угроз.

Определенные опасения вызывает также и вопрос передачи части курорта Бичвинта (Пицунда), 186 га земли, России на несколько десятков лет. Вопрос о передаче России в долгосрочную аренду курорта Бичвинта был решен еще в 1995 году, но до сих пор никаких практических шагов предпринято не было. Недавно Россия активизировала свои усилия по доработке соглашения, и 19 января 2022 года был обнародован новый текст соглашения, что вызвало споры. Вопрос уже несколько месяцев является предметом обсуждения в Абхазии, и позиции граждан и руководителей вокруг него разделились.

