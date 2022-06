Покинувшие ГМ депутаты: Правительство засунуло голову в «мышеловку» с темой статуса кандидата в члены ЕС

Покинувшие правящую Грузинскую мечту депутаты Парламента Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили отметили сегодня в совместном заявлении, что «никто не предоставит (Грузия) статус кандидата (в члены ЕС) и по истечении шести месяцев, если до этого (страна) не подключится к войне или не введет санкции против России».

Об уходе из партии и фракции трех депутатов на вчерашнем брифинге заявил исполнительный секретарь Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе. По его словам, Субари, Хундадзе и Кавелашвили считают, что «из т.н. кулис должно распространяться больше информации о политических фактах и ​​событиях».

В совместном заявлении, которое было опубликовано на официальной странице в Facebook и сайте Парламента Грузии, покинувшие правящую партию депутаты говорят, что теперь на карту поставлена ​​судьба государства и народа, а не властей, поэтому они «постепенно» и «дозированно» будут предоставлять общественности информацию о текущих событиях «в кулисах грузинской политики».

В частности, по их утверждению, «существуют огромные силы», которые хотят организовать революцию в Грузии, «сменить избранную народом власть» и заменить ее людьми, которые «несут непосредственную ответственность за многочисленные преступления, совершенные в 2004-2012 годах». Депутаты не уточнили, о каких «огромных силах» идет речь, хотя, скорее всего, они намекают на западных партнеров.

По их словам, именно поэтому, в виде своеобразной «мышеловки» была подброшена тема статуса кандидата и «вынудили власти Грузии засунуть голову». «Единственное, ради чего понадобилась тема (статуса) кандидата, — это обострить политический фон для властей Грузии и искусственно создать революционный заряд».

Вышедшие из ГМ депутаты утверждают, что в это дело из Брюсселя сначала вовлекли президента Саломе Зурабишвили, а потом «запустили Национальное движение и его сателлиты и развернули кампанию по заявке».

По их словам, после решения ЕС не предоставлять Грузии статус кандидата события пошли именно так, как «прогнозировала» это правящая команда – оппоненты «молниеносно выступили и потребовали отставки правительства».

По их мнению, из-за того, что один из двух революционных сценариев, краткосрочный сценарий — мгновенная революция — провалился, активизировался второй — долгосрочный сценарий, который подразумевает смену власти путем «навязывания т.н. реформ» и захвата судебной системы Грузии.

Депутаты также утверждают, что термины «деолигархизация» и «деполяризация», упомянутые в рекомендации Еврокомиссии, означают, что Бидзина Иванишвили должен покинуть Грузию, а Михаил Саакашвили и Ника Гварамия должны быть освобождены из тюрьмы, чтобы «бразды правления страной остались в раках непатриотов, людей без родины и без бога».

«Они хотят людей без родины и без бога потому, что они подпишутся на любое поручение. Самое главное, они начнут войну с завязанными глазами… (и) без проблем обрекут страну на уничтожение».

По словам трех бывших депутатов ГМ, «поскольку «огромным силам» Грузия нужна только для войны и грузинский народ рассматривают в качестве пушечного мяса», их цель — «предотвратить сценарий, который приведет Грузию к беспорядкам, войне и российской военной оккупации».

«Наша главная цель — предотвращение реализации плана, который направлен на создание искусственных препятствий на пути евроинтеграции Грузии», — заявили депутаты.

Примечательно, что ранее премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что если решение о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС будет «несправедливым», он откроет «занавес» на все.

