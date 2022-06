Дмитрий Хундадзе: «Мы не можем отказаться от достоинства» ради статуса кандидата в члены ЕС

«Если Грузия получит статус кандидата (в члены ЕС) с такими же несправедливыми обязательствами, какие несправедливые обвинения были отражены в резолюции (принятой Европарламентом вчера), тогда страна должна дать взамен справедливый отказ», — заявил сегодня депутат Парламента от Грузинской мечты Дмитрий Хундадзе.

«Мы не можем поступиться своим достоинством, чтобы получить статус (кандидата)», — сказал он интернет-изданию «Интерпрессньюс», подчеркнув, что «мы никогда не видели такой несправедливой Европы в период независимости Грузии».

9 июня Европарламент принял критическую резолюцию о нарушениях свободы СМИ в Грузии, в которой также рекомендовал ввести санкции в отношении основателя правящей Грузинской мечты Бидзины Иванишвили. 9 июня Европарламент приняло нарушениях свободы СМИ в Грузии, в которой также рекомендовал ввести санкции в отношении основателя правящей Грузинской мечты Бидзины Иванишвили.

«Вчерашняя резолюция Европарламента перешла все границы», — заявил Дмитрий Хундадзе, добавив, что «это было открытым оскорблением грузинского народа».

По его словам, «вчерашний день чуть не разрушил европейский выбор грузинского народа», потому что это не было «демонстрацией признания нашей независимости», и «у нас было ощущение, что независимость Грузии снова в опасности».

«Гнев грузинского народа на вчерашний день справедлив. История Грузии — это история борьбы за свободу», — сказал он, задав вопрос: «Какая разница, кто будет правителем, если нам снова придется бороться за независимость?!».

«Никто не может запугать ни Бидзину Иванишвили или ни грузинское государство угрозами санкций», — заявил Хундадзе.

По его словам, в то время, когда Грузия внесла огромный вклад в формирование Европы, современная Европа относится к ней как «с унижением достоинства». «Мы трудились не для этого ни в 19 веке и не боролись за это в последние десятилетия».

«Сегодняшние глобальные процессы еще более ясно показали, что членство в ЕС — это не только перспектива будущего Грузии, но и перспектива самой Европы», — сказал он.

Народный защитник Грузии Нино Ломджария подвергла критике заявление депутата от Грузинской мечты. «Кто дал вам право говорить это от имени этой страны???», — написала она в Facebook.

