Карточка заключения Еврокомиссии: рекомендации для Грузии

Ниже приводится выдержка из Карточки заключения Еврокомиссии по Грузии, в которой приведены рекомендации для страны и приоритеты работы, после принятия которых страна сможет получить статус кандидата в члены ЕС. По мнению Еврокомиссии, на пути реализации Соглашения об ассоциации, включая Соглашение о глубокой и всеобъемлющей свободной торговле (AA/DFCTA), Грузия постепенно приблизилась ко многим важным элементам законодательства ЕС. По мнению комиссии, Грузия в целом заложила прочный фундамент для дальнейшего сближения.

Ниже приведен наш (Civil.ge) перевод на русский язык Карточки заключения (подчеркнуты слова Еврокомиссии):

Заключение и рекомендации

«Таким образом, Комиссия рекомендует Совету предоставить Грузии перспективу стать членом Евросоюза.

Комиссия рекомендует предоставить Грузии статус кандидата после того, как она решит перечисленные ниже приоритетные вопросы:

Решить проблему политической поляризации в духе Соглашения от 19 апреля путем сотрудничества между политическими партиями;

Обеспечить полноценную работу всех государственных институтов, усилить их независимость и эффективную подотчетность, а функции демократического надзора над ними; Дальнейшее совершенствование избирательной законодательной базы, устранение всех недостатков, выявленных ОБСЕ/БДИПЧ и Советом Европы/Венецианской комиссией в ходе этих процессов;

Принять и реализовать прозрачную и эффективную стратегию реформы системы правосудия на период после 2021 года, основанную на широком, инклюзивном и межпартийном консультативном процессе; Обеспечить, чтобы вся цепь правосудия была полностью, действительно независимой, подотчетной и непредвзятой в партийном смысле, а также обеспечить распределение власти между ветвями; А именно, обеспечить надлежащее функционирование и добросовестность всех судов и следственных органов, особенно Верховного суда, и решить все проблемы, которые были выявлены на всех уровнях выдвижения судей, а также в случае генерального прокурора; провести надлежащую реформу Высшего совета юстиции и назначить оставшихся членов Высшего совета. Все эти меры должны быть приняты в полном соответствии с европейскими стандартами и рекомендациями Венецианской комиссии;

Укрепить независимость антикоррупционного агентства, которое объединит все ключевые антикоррупционные функции; Особенно, усердно рассматривать случаи коррупции на высоком уровне; Обеспечить недавно созданную Специальную следственную службу и Агентство по защите персональных данных ресурсами, соответствующими их полномочиям, и обеспечить их институциональную независимость;

Придерживаться (условия) «деолигархизации», «что должно быть достигнуто) путем устранения чрезмерного влияния частных интересов на экономическую, политическую и общественную жизнь;

Усилить борьбу с организованной преступностью, которая должна основываться на подробных оценках угроз, в частности посредством тщательных расследований, судебных преследований и надежного опыта судебного преследования и осуждения; Должны быть гарантированы подотчетность и надзор над правоохранительными органами;

Следует приложить более активные усилия для обеспечения свободной, профессиональной, плюралистической и независимой медиасреды, в частности, для обеспечения того, чтобы уголовное преследование владельцев СМИ соответствовало самым высоким правовым стандартам, а также для проведения беспристрастных, эффективных и своевременных расследований дел, связанных с безопасностью журналистов и других работников СМИ.

Немедленно усилить защиту прав человека уязвимых групп, в том числе за того, чтобы творцы и организаторы насилия более эффективно представали перед правосудием;

Укрепить усилия для гендерного равенства и борьбы с насилием в отношении женщин;

Обеспечить участие гражданского общества на всех уровнях принятия решений;

Принять закон, согласно которому грузинские суды будут активно учитывать в своих решениях постановления Европейского суда по правам человека;

Обеспечить, чтобы в процессе выдвижения кандидатуры народного защитника отдавалось предпочтение независимому лицу и чтобы этот процесс был прозрачным; Необходимо поддерживать эффективную институциональную независимость аппарата.

Комиссия проверит прогресс Грузии в решении этих приоритетных задач и опубликует оценку по ним к концу 2022 года.

Процесс вступления основан на расписанных критериях и условиях. Это дает любой стране в этом процессе возможность добиться прогресса за счет своих собственных заслуг; Но это также означает, что невыполнение условий будет равносильно неудаче на пути в ЕС».

Примечательно, что окончательное решение о предоставлении или неприсвоении статуса кандидата Грузии Совет примет 23-24 июня.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)