Участники проевропейской акции требуют отставки премьер-министра и правительства

Из-за того, что правительство Грузии не смогло обеспечить получение страной статуса кандидата в члены ЕС, организаторы проевропейского митинга перед зданием Парламента 24 июня дали премьер-министру Ираклию Гарибашвили и его правительству неделю на то, чтобы уйти в отставку.

Организаторы призывают к формированию временного «технического правительства» в условиях «национального согласия», которое в установленные сроки выполнит все 12 рекомендаций Еврокомиссии для получения статуса кандидата.

«Наша власть проигнорировала волю грузинского народа, волю 85% населения. Наша власть растоптала Конституцию (Грузии)», — заявил один из основателей гражданского движения «Позор» Шота Дигмелашвили.

Он также подчеркнул, что воля грузинского народа не совпадает с волей «олигарха» Бидзины Иванишвили, поэтому «деолигархизация является главным вопросом, без которого невозможна евроинтеграция Грузии».

«В том случае, если Бидзина Иванишвили не прислушается к воле грузинского народа, мы придем еще больше, чем сегодня, чем 20 июня, и покажем им (власти) гнев грузинского народа», — заявил Дигмелашвили.

Он объявил, что следующий митинг состоится 3 июля, отметив, что если требования демонстрантов не будут выполнены, «мы не разойдемся, пока не распадется олигархия».

Примечательно, что на брифинге еще до начала акции на Руставели премьер Ираклий Гарибашвили заявил, что не собирается уходить в отставку.

«Я не собираюсь (уходить в отставку), это полный абсурд, наоборот, мы обязаны до конца выполнить все условия, которые мы и наша команда взяли на себя», — сказал он в ответ на вопрос корреспондента по поводу его возможной отставки.

