Рекомендация Еврокомиссии по Грузии: сначала выполнение условий, затем получение статуса кандидата

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия будет рекомендовать предоставить статус кандидата в члены ЕС для Украины и Молдовы, с ожиданием, что эти две страны продолжат проводить необходимые реформы.

В случае с Грузией Комиссия рекомендует предоставить стране европейскую перспективу, что подразумевает, что Грузия должна сначала выполнить ряд условий, после чего она сможет получить статус кандидата.

We also recommend to grant Moldova the candidate status, on the understanding that the country will carry out reforms.

⁰🇲🇩 is on a real pro-reform, anti-corruption and European path.

⁰It still has a long way to go. But we believe it has the potential to live up to the criteria. pic.twitter.com/m7nEnGTbBY — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 17, 2022

Урсула фон дер Ляйен отметила, что заявка Грузии имеет сильные стороны, в том числе рыночную ориентацию экономики страны и сильный частный сектор.

Однако, чтобы добиться успеха, стране необходимо «политически объединиться и проложить четкий путь к структурным реформам — путь, который наметит необходимые реформы, привлечет гражданское общество и будет пользоваться широкой политической поддержкой», — сказала она.

«Мы рекомендуем Совету рассмотреть европейскую перспективу и еще раз оценить соответствие Грузии ряду условий, прежде чем ей будет предоставлен статус кандидата», — заявила президент Еврокомиссии.

Говоря об Украине, она сказала, что комиссия рекомендует предоставить Украине статус кандидата при условии, что страна проведет ряд важных реформ. По ее словам, аналогичную рекомендацию комиссия даст и в случае с Молдовой.

На просьбу грузинского журналиста уточнить условия и сроки их выполнения, президент Еврокомиссии сказала: «Теперь от Грузии зависит, чтобы сделать необходимые шаги для продвижения вперед, политически объединить всю страну и очень четко показать, что вы действительно хотите быть активными (в этом направлении)».

«Это также определит и сроки. Вам решать: чем раньше (вы выполните условия), тем скорее будет прогресс. Поэтому от Грузии зависит, ускориться и войти в эту открытую дверь», — заявила она

Прежде всего, по словам фон дер Ляйен, «получение европейской перспективы — это большой шаг вперед, большое достижение для Грузии. Дверь широко открыта».

Оливер Вархей говорит о деталях

Выступая на той же пресс-конференции, еврокомиссар по вопросам политики соседства и расширения Оливер Вархей сказал: «мы хотим, чтобы в отношении демократии закончилась политическая поляризация, которая характерна стране. Нам нужно сотрудничество всех политических партий и достижение соглашения, которое упомянуто в Соглашении ЕС».

«Это относится и к судебной реформе, потому что это соглашение также предусматривало это. Нам также необходимо добиться прогресса в борьбе с коррупцией и обеспечение независимости антикоррупционных органов», — сказал он.

«Нам необходимо усилить борьбу с организованной преступностью, нам необходимо активное расследование и преследование по этому поводу», — добавил он.

Он также подчеркнул, что «с точки зрения основных прав нам необходимо, чтобы в стране была гарантирована свобода профессиональных и плюралистических СМИ».

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