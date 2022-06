В Тбилиси прошел очередной многотысячный проевропейский митинг

На фоне того, что Грузия не смогла получить статус кандидата в члены ЕС, тысячи граждан снова собрались в Тбилиси на проспекте Руставели в поддержку европейского будущего страны.

Демонстранты на акцию наряду с различными баннерами держали в руках флаги Грузии, ЕС и Украины. В отличие от Грузии, Украина и Молдова получили статус кандидатов от Европейского совета.

«Сегодня мы боремся за то, чтобы Грузия стала частью Евросоюза», — написало в Twitter движение «Позор», которое является организатором проевропейских акций.

К собравшимся обратились люди разных профессий, в том числе врачи, актеры, гражданские активисты, педагоги. Среди выступавших была археолог Ана Мгеладзе, уволенная недавно из Национального музея. Как и 20 июня, на митинге 24 июня политики на трибуну также не выходили.

