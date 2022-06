Премьер Грузии: Если решение о статусе кандидата будет «несправедливым», «я открою всю правду»

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил сегодня, что если решение о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС будет «несправедливым», «я открою все».

«Статус (кандидата), конечно, важен, но мы подождем до 23-24 июня, чтобы понять, как реально относятся к нашему народу и нашей стране наши европейские, настоящие друзья».

Об этом премьер-министр Гарибашвили заявил сегодня, отвечая на вопросы журналистов во время посещения строительства нового Дворца спорта в Тбилиси. Вопросы в основном касались принятой Европарламентом критической резолюции о нарушениях свободы СМИ в Грузии.

Премьер-министр назвал резолюцию «предвзятой» и раскритиковал депутатов Европарламента, которые, по его словам, проявили «безответственность и оскорбление по отношению к нашему народу, 80% которого выступают за объединение нашей страны с Европой».

«Это возмутительно, потому что они проявили полную безответственность по отношению к нашей стране и нашим гражданам», — заявил он.

Он также подчеркнул, что «такая резолюция Европарламента не имеет решающего значения в этом процессе, где мы находимся, то есть в процессе формирования решений, и их роль можно назвать символической».

«Оскорбительной является резолюция, которая пропитана ложью, недостоверной информацией», — сказал глава правительства Грузии.

Премьер-министр Гарибашвили также выступил в защиту основателя Грузинской мечты Бидзины Иванишвили, в отношении которого помимо прочего резолюция, принятая Европарламентом, рекомендовала ввести санкции.

«За последние 9 лет, мы, команда, оставленная все тем же Бидзиной Иванишвили, и его партия, оформили все важные шаги стратегического документа, которые фактически приблизили нас к Европе», — сказал он.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)