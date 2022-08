По словам врачей, состояние здоровья Михаила Саакашвили «значительно ухудшилось»

Согласно опубликованному сегодня заключению многопрофильной группы экспертов, созданной при народном защитнике для наблюдения за медицинским обслуживанием находящегося в заключении экс-президента Михаила Саакашвили, состояние здоровья бывшего президента «значительно ухудшилось» по сравнению с визитом группы врачей 11 января.

Группа экспертов посетила Михаила Саакашвили в Руставской тюрьме 22 апреля, после того как экс-президент рассказал о проблемах со здоровьем на заседании суда по его делу 20 апреля. Тогда судья поручил Пенитенциарной службе оказать ему «адекватную медицинскую помощь».

По оценке врачей, Михаил Саакашвили находится в негативном катабольном состоянии, а это значит, что организм потребляет белки, высвобождаемые при распаде собственных органов, что приводит к похудению за счет мышечной массы.

По их словам, «в настоящее время состояние пациента можно охарактеризовать как белковое голодание», что, в свою очередь, приводит к значительной мышечной атрофии и слабости.

По мнению врачей, также налицо резистентное посттравматическое расстройство — депрессия и анорексия; сокращение приема пищи; избирательный отказ от белковых продуктов из-за непереносимости и значительное снижение качества жизни и эффективности функциональных возможностей.

Учитывая состояние здоровья экс-президента, экспертная группа подчеркивает необходимость «своевременной комплексной нервно-психической и физической реабилитации». В противном случае они говорят о значительной потере мышечной и органической массы, высоком риске инфекций, опасности нарушения работы систем внутренних органов.

«Продолжение только медикаментозного лечения в подобных условиях будет неэффективным… и приведет к резкому ухудшению состояния пациента в вышеуказанной форме, что может привести к необратимым последствиям», — заявили врачи.

Вопрос об оказании надлежащей медицинской помощи Михаилу Саакашвили в тюремном учреждении постоянно вызывал споры после того, как в сентябре прошлого года он вернулся в Грузию и был задержан правоохранителями.

Вскоре после ареста Михаил Саакашвили объявил голодовку. После ухудшения здоровья он против своей воли был переведен в Глданское пенитенциарное учреждение вместо гражданской больницы.

Наконец, 19 ноября Михаил Саакашвили согласился на предложение властей его переводе на лечение в Горийский военный госпиталь, где он прекратил 50-дневную голодовку. После почти полуторамесячного лечения 30 декабря его вернули в Руставскую тюрьму.

После этого, 21 февраля этого года, Саакашвили заявил, что вновь объявляет «полную бессрочную» голодовку, потребовав соответствующего лечения в соответствии с заключениями консилиумов при омбудсмене и Центре «Эмпатия».

Михаил Саакашвили снова прекратил голодовку 10 марта после того, как, по его словам, об этом попросили грузинские добровольцы и высшее командование Украины.

После возвращения из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму адвокаты бывшего президента, члены семьи и сторонники заявили, что ни его личный врач, ни представители медицинского консилиума не были допущены к Михаилу Саакашвили. Они также обратили внимание на ненадлежащее лечение бывшего президента и подчеркнули необходимость вывезти его за границу для лечения.

