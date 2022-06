Страны ЕС единогласно заявляют: «Будущее Грузии в ЕС»

Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата, как только будут выполнены намеченные приоритеты, — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель поздно вечером 23 июня.

«Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии в ЕС», — написал президент Мишель в Twitter.

