Масштабный проевропейский митинг перед парламентом, 20 июня 2022 г. Фото: Гурам Мурадов/Civil.ge
Новости

Страны ЕС единогласно заявляют: «Будущее Грузии в ЕС»

23/06/2022 - 22:44
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Европейский совет принял решение признать европейскую перспективу Грузии и готов предоставить стране статус кандидата, как только будут выполнены намеченные приоритеты, — заявил президент Европейского совета Шарль Мишель поздно вечером 23 июня.

«Поздравляю грузинский народ. Это исторический момент в отношениях между ЕС и Грузией: будущее Грузии в ЕС», — написал президент Мишель в Twitter.

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23/06/2022 - 22:44
36 Less than a minute
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