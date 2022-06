Ираклий Кобахидзе о статусе кандидата: когда будет, обязательно станем кандидатом

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе в передаче «360 градусов» на телеканале «Палитра Ньюс» 27 июня помимо других вопросов акцентировал внимание на получении статуса кандидата в ЕС и сказал: «не станем кандидатом в этом году, когда будет, ведь обязательно станем кандидатом?!».

Отметив, что, по опыту балканских стран, окончательное вступление страны в Евросоюз занимает около 14-15 лет, Ираклий Кобахидзе заявил, что «здесь нет ничего особо спешного».

На вопрос журналиста – можно ли понимать сказанное им так, что если Грузия не выполнит рекомендации Еврокомиссии в течение 6 месяцев, ничего в этом трагичного нет — Ираклий Кобахидзе ответил: «у нас есть повестка дня, и мы будем соблюдать все пункты , все будет выполнено».

Ираклий Кобахидзе пояснил, что «статус является лишь политическим поощрением» для страны и ничего не меняет в плане материальной помощи.

Лидер правящей партии также отметил, что Грузия сделала «еще один шаг» на «очень далеком» пути к интеграции в ЕС, получив европейскую перспективу.

Акции протеста и требование отставки премьер-министра

Ираклий Кобахидзе также рассказал об установлении проевропейской акцией протеста 24 июня недельного срока для отставки правительства Ираклия Гарибашвили в связи с неполучением страной статуса кандидата в члены ЕС и отметил, что такое требование лишено логики и противоречит конституционному правопорядку.

По его словам, путем выборов грузинский народ решил, что страной должна управлять команда Грузинская мечта, и в соответствии с конституционным порядком, и именно это и происходит сегодня. По словам председателя правящей партии, требование об отставке премьер-министра является «отступлением от конституционной логики».

Он также дал оценку акциям протеста, организованным гражданским движением «Позор» 20 и 24 июня, и сказал, что хотя первый митинг был организован «молодежным крылом» Национального движения, он проходил вокруг европейской идеи.

«Как только все это перевели в политические требования, вы увидели, что в целом число участников акций составило до 10 тысяч человек», — сказал он, добавив, что примерно столько же человек ожидает на митинге 3 июля.

Политическая поляризация и «деолигархизация»

Председатель Грузинской мечты также акцентировал внимание на одну из рекомендаций Еврокомиссии по снижению политической поляризации и заявил, что правящая команда будет сотрудничать со всеми, кто готов к деполяризации.

«Просто с той стороны были сделаны все шаги именно к поляризации, с того самого дня, когда Еврокомиссия опубликовала свое заключение», — заявил Ираклий Кобахидзе, имея в виду оппозицию.

Что касается записи в принятом Еврокомиссией документе о «деолигархизации», Ираклий Кобахидзе заявил, что основатель Грузинской мечты Бидзина Иванишвили не вписывается в объяснение олигарха.

По его утверждению, если мы «скопируем» украинский закон о деолигархизации, то увидим, что «понятие» олигарха походят не к Бидзине Иванишвили, а бывшему президенту Грузии Михаилу Саакашвили, а также министру обороны времен правления Национального движения Давиду Кезерашвили и основателям партии «Лело за Грузию» — Мамуке Хазарадзе и Бадри Джапаридзе.

По словам Кобахидзе, оппозиция спекулирует, когда говорит, что запись Еврокомиссии о деолигархизации подразумевает Бидзину Иванишвили, поскольку речь идет не конкретно о нем, а об «олигархах в целом, в множественном числе».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)