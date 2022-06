Три депутата покидают правящую Грузинскую мечту

Исполнительный секретарь правящей партии Грузинская мечта (ГМ) Мамука Мдинарадзе заявил сегодня, что три депутата партии — Созар Субари, Дмитрий Хундадзе и Михаил Кавелашвили — покидают партию и парламентскую фракцию Грузинской мечты и продолжат свою деятельность в Парламенте в качестве независимых депутатов.

По словам Мдинарадзе, депутаты, покинувшие ГМ, считают, что «дозирования информации о том, что происходит по политическим вопросам, что происходит в нашей стране, в нашей команде, недостаточно для того, чтобы общество было в курсе дела и делало правильные выводы».

По его словам, Субари, Хундадзе и Кавелашвили считают, что «из т.н. кулис должно распространятся больше информации о политических фактах и ​​событиях».

«Они решили, что для того, чтобы это озвучить, им нужен свободный парламентский мандат и могут создать некоторые неудобства внутри (правящей) команды в этом направлении», — добавил Мамука Мдинарадзе.

Из слов исполнительного секретаря правящей партии осталось неясным, о «дозировании» какой информации шла речь и в раскрытии чего мешало членство в правящей партии ушедшим из нее депутатам.

Примечательно, что премьер-министр Ираклий Гарибашвили говорил, что если решение о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС будет «несправедливым», он «откроет занавес» на все.

Заявления Дмитрия Хундадзе

Депутат Дмитрий Хундадзе заявил 10 июня, что «мы не можем поступиться своим достоинством, чтобы получить статус (кандидата в члены ЕС)», и добавил: «если Грузия получит статус кандидата (в члены ЕС) с теми же несправедливыми обязательствами, какие несправедливые обвинения были отражены (в резолюции Европарламента), тогда страна должна дать в ответ справедливый отказ».

В ответ на критическую резолюцию, принятую Европарламентом, Хундадзе также сказал, что «у нас было ощущение, что у независимости Грузии вновь возникла угроза».

«Какая разница, кто будет приказывать, если нам снова придется бороться за независимость?» — задал он вопрос.

Примечательно, что у Дмитрия Хундадзе уже был опыт формального отстранения от позиций правящей партии в прошлом. В 2019 году он был одним из депутатов Грузинской мечты, не поддержавших обещание правящей команды провести парламентские выборы 2020 года на полностью пропорциональной основе.

В результате законодательная инициатива провалилась, что еще больше углубило существовавшую политическую поляризацию в стране.

