Лари укрепился по отношению к доллару

Национальная валюта Грузии укрепилась по отношению к доллару США и 23 мая стоимость 1 доллара США была установлена ​​на уровне 2,8767 лари.

С учетом нового курса лари укрепился на 15% по отношению к доллару США по сравнению с мартовским курсом 3,4019.

С начала пандемии Ковид-19 обменный курс лари колебался в пределах 3 лари. Позже, в марте 2020 года, он упал до 3,4842.

Национальная валюта в Грузии укрепилась в апреле 2022 года как минимум за счет самого высокого объема денежных переводов с 2000 года.

По данным Национального банка Грузии, объем денежных переводов в стране в апреле 2022 года составил 308,1 млн долларов США, что на 58,8% больше, чем в апреле 2021 года, и на 59,6% больше, чем в марте 2022 года.

Увеличение произошло во многом за счет увеличения денежных переводов из России, которые в апреле составили 133 млн долларов США, что на 299% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Руководитель Отдела макроэкономического анализа и прогнозирования в инвестиционной компании Galt & Taggart Лаша Кавтарадзе сказал, что помимо увеличения денежных переводов недавнее укрепление лари было обусловлено ростом доходов от туризма и экспорта.

Он также пояснил, что маловероятно, чтобы положительная динамика сохранилась до конца года.

«Риски и неопределенности по-прежнему высоки. Поэтому не исключено, что к концу года произойдет небольшое снижение курса», - сказал он телеканалу «Формула».

Председатель неправительственной организации «Общество и банки» Гиорги Кепуладзе заявил, что одним из факторов укрепления лари является высокая ставка рефинансирования в размере 11%.

Увеличение денежных переводов из России совпадает с притоком российских граждан в Грузию после того, как против России были введены международные санкции в связи с войной в Украине.

На фоне растущей обеспокоенности по поводу наплыва граждан России министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури заявил 17 марта, что с 24 февраля в Грузию въехало 30 439 граждан России, из которых 17 801 человек выехал, а 12 638 человек остались.

По словам министра, за тот же период 2019 года Грузию посетили 64 008 гостей из России, выехали 63 097, остались 911.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)