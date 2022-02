Из-за резолюции по Украине Парламент Грузии превратился в «цирковое представление»

Обсуждая проект резолюции по Украине, депутаты Парламента от правящей Грузинской мечты и оппозиции обвинили сегодня друг друга в организации «циркового представления» и «клоунады».

Несмотря на то, что Грузинская мечта и оппозиционные партии согласны с тем, что перед лицом угрозы российского вторжения необходимо принять резолюцию в поддержку Украины, которая стремится вступить в НАТО, грузинские законодатели до сих пор не могут согласовать единый текст заявления.

Грузинская мечта отказывается от того, чтобы в тексте резолюции упоминалось о возможной российской военной агрессии, утверждая при этом, что инициированный ими проект «лишен какой-либо популистской или провокационной риторики». Оппозиция считает такую ​​позицию правящей партии лестной политикой по отношению к России и не намерена поддерживать резолюцию Грузинской мечты.

Ситуация обострилась сегодня еще перед пленарной сессии на заседании Комитета по внешним отношениям.

На комитетском слушании словесный спор возник между Саломе Самадашвили от оппозиционной парламентской фракции «Лело» и Николоз Самхарадзе от Грузинской мечты, который является председателем того же комитета. Депутат Самадашвили обвинила Самхарадзе в умышленном затягивании заседания комитета.

«Если можно перейдем к обсуждению того, что важно, чего ждет сегодня не только вся страна, но и наши международные партнеры», — сказала Саломе Самадашвили Николозу Самхарадзе, добавив, что председатель комитета не мог вести заседание должным образом.

«Мы собрались здесь, вот-вот должно начаться пленарное заседание, и вы не смогли перейти к обсуждению основного вопроса», — обратилась она к председателю комитета, подчеркнув, что «мы пришли сюда не для того, чтобы смотреть на эту клоунаду».

«Молодцы, вы успешно завершили еще одно цирковое представление, ждем следующего циркового представления на следующем комитете», — ответил Самхарадзе депутату Самадашвили.

«Будьте вежливее», — сказал Николоз Самхарадзе Саломе Самадашвили и неоднократно призывал ее «успокоиться». Обращения председателя комитета были оценены в СМИ как «оскорбительные».

Со своей стороны Саломе Самадашвили подчеркнула, что «председатель комитета по внешним отношениям считает цирковым представлением» то, что будет написано в резолюции по Украине.

«Вы вообще не собирались обсуждать какую-либо резолюцию в этом Парламенте и сидите тепло и сладко уже 10 лет у власти», — обратилась она к оппонентам.

Заседание комитета закончилось так, что оппозиция и правящая партия не смогли прийти к соглашению по единому тексту проекта резолюции.

После этого обсуждение проекта продолжилось в зале заседаний, где за него должны проголосовать депутаты.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)