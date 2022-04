Киев заявляет, что Грузия помогает российской контрабанде; Тбилиси отвергает обвинения

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило сегодня, что Москва готовит канал для контрабанды через территорию Грузии.

«Из-за введения международных санкций РФ лишилась возможности снабжения обширной номенклатуры товаров военного, двойного и гражданского назначения», — заявляет ведомство и отмечает: «чтобы обойти санкции, российские агенты налаживают каналы контрабанды, которые проходят, в частности, по территории Грузии».

«При этом представители грузинских спецслужб получили указание от политического руководства не препятствовать деятельности контрабандистов», — сообщили в военной разведке Украины.

Согласно тому же заявлению, также рассматривается возможность возобновления авиасообщения между Грузией и Россией, которые приостановлено с июня 2019 года.

В кратком заявлении украинской военной разведки не дополнительные подробности не приводятся.

Правительство Грузии отвергает обвинения

В Министерстве финансов Грузии опровергли обвинения Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

«Это совершенно беспочвенное и абсурдное обвинение», — заявили в Министерстве финансов Грузии.

По заявлению министерства, «с первых же дней введения международным сообществом санкций в отношении Российской Федерации Грузия осуществляет строгий контроль на всех таможенно-пропускных пунктах страны и ведет мониторинг входящих и исходящих грузов».

В Министерстве финансов «со всей ответственностью» заявили, что любые виды товаров, будь то товары военного или двойного назначения, а также вся продукция, включенная в санкционный список, «подлежит строгому таможенному контролю со стороны властей Грузии».

По сообщению министерства, об этом подробно проинформированы все международные партнеры Грузии.

«Грузия и в будущем продолжит осуществлять строгий контроль в этой сфере и обмениваться информацией с партнерами», — заявили в министерстве.

