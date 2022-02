По словам премьера, Грузия не присоединится к санкциям против России

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили заявил 25 февраля, что Тбилиси не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с ее вторжением в Украину.

«Хочу четко и однозначно заявить, что Грузия не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, учитывая наши национальные интересы и интересы населения. Это только навредит нашей стране и нашему населению», — сказал Гарибашвили.

Выступая перед журналистами на мероприятии в память о юнкерах, погибших в Коджори-Табахмела в феврале 1921 года при защите Тбилиси от большевистских захватчиков, премьер-министр Грузии заявил, что не примет никакого решения, которое нанесло бы ущерб интересам народа.

«Я как ответственный перед населением нашей страны и глава правительства, отвечающий как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, буду руководствоваться только национальными интересами», — заявил Гарибашвили.

По словам Ираклия Гарибашвили, на данный момент «никаких угроз для Грузии нет».

Он также подчеркнул, что нет необходимости также и в созыве Совета национальной безопасности.

Премьер-министр обвинил оппозицию в организации «провокаций» и заявил, что они хотят «повторить трагедию, которой им не удалось избежать в августовской войне 2008 года».

На вопрос журналиста, собирается ли он отправиться в Украину в знак солидарности, премьер-министр ответил, что это «это ничего не даст». Он добавил, что воздушное пространство Украины уже закрыто и «ни то, чтобы я, а лидеры самых сильных держав мира могут войти в Украину».

По словам Ираклия Гарибашвили, действующей власти Грузии «удалось добиться мира и стабильности в стране за последние 9 лет с помощью прагматичной политики, основанной на национальных интересах».

«Когда тогдашний правитель Грузии элементарно не просчитает и глупо и по-дурацки, или антигосударственно поддается на эту провокацию, конечно, это предательство», — сказал он, имея в виду российско-грузинскую войну в августе 2008 года.

Что касается требования оппозиции о проведении внеочередного парламентского заседания, Ираклий Гарибашвили сказал, что «безответственность и вредительство — это политика, бесполезный шум, который поднимают наши оппоненты, ничего не дает».

Примечательно, что вчера президент Грузии Саломе Зурабишвили подписала запрос парламентской оппозиции о назначении внеочередного заседания законодательного органа. Она также подчеркнул необходимость созыва заседания Совета национальной безопасности Грузии на фоне развивающихся в Украине событий.

До начала российской интервенции в Украину правящая Грузинская мечта подвергалась критике со стороны оппозиционных партий, которые считают, что правительство проводит льстивую политику по отношению к Москве.

