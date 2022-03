Грузия поддержала резолюцию ООН, осуждающую нападение России на Украину

Грузия поддержала резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, призывающую Россию немедленно прекратить интервенцию в Украине, вывести свои вооруженные силы ее территорий и соблюдать Устав ООН.

Всего 141 страна поддержала резолюцию под названием «Агрессия против Украины», представленную на исторической сессии «Единство во имя мира».

Наряду с Россией, против резолюции проголосовали еще четыре страны, в том числе, Беларусь, Северная Корея, Сирия и Эритрея. 35 стран, включая Армению и Казахстан, воздержались. Азербайджан не участвовал в голосовании.

«Грузия, 20% которой оккупированы, хорошо знает, что такое война», — написал в Twitter посол Грузии в ООН Каха Имнадзе, — «Мы должны остановить войну».

Грузия была среди 94 стран, присоединившихся к соавторам резолюции.

«Я благодарен всем и каждому государству, кто поддержал резолюцию. Вы встали на правильную сторону истории», — написал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter.

