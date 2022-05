Премьер заявил, что «мазня» европейского исследовательского центра ему не интересна

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике опубликованную недавно статью расположенного в Брюсселе Центра исследований европейской политики (CEPS), в которой организация советует ЕС не начинать процесс вступления Грузии в ЕС. Глава правительства Грузии назвал эту статью «мазней».

В статье от 20 мая под авторством сотрудника CEPS Майкла Эмерсона и исследователя Стивена Блокманса говорилось о «вмешательстве в принятии решений на высоком уровне в отношении оппозиционных политиков и ведущих представителей СМИ», включая вердикт в отношении руководителя критически настроенной к властям телекомпании «Мтавари архи» Ники Гварамия.

В статье также подчеркивается, что власти Грузинской мечты «в течение многих лет противоречили фундаментальным ценностям Евросоюза в отношении функционирования демократических институтов. В то же время политическая власть в Грузии сосредоточена в руках «неизбранного, неподотчетного олигарха (бывшего премьер-министра) Бидзины Иванишвили».

«В поисках аргументации заявку на членство можно рассматривать как символическую и поверхностную тактику, которая пытается удовлетворить (настроения) подавляющего большинства грузинского общественного мнения, которое желает европейского будущего», — говорится в статье.

«В то же время, очевидно, что руководство не заинтересовано в успешной реализации процесса вступления и движется в направлении, которое ускорит его провал», — подчеркивается там же.

По словам премьера, соавтор статьи — один из лидеров оппозиции

«Меня совершенно не интересует, кто что написал, кто что размазал, вернее», — заявил он журналистам 21 мая.

По его словам, одним из соавторов статьи является лидер партии Дроа Элене Хоштария.

Ираклий Гарибашвили также подчеркнул, что статья Европейского исследовательского центра является еще одним примером и подтверждением того, что «антигосударственные» и «враждебные силы» «умоляют» европейских лидеров не предоставлять Грузии статус кандидата в члены ЕС.

«Очень известные (европейские) лидеры говорили (мне), что что за беда с вами, приезжают представители вашей оппозиции и говорят нам, чтобы как-нибудь не принимать положительного решения по Грузии», — сказал премьер Гарибашвили.

«Такое вредительство, друзья, такая вражда нашей страны — это просто преступление», — подчеркнул он.

Грузия и Молдова подали заявки на вступление в ЕС 3 мая вслед за Украиной.

Грузия представила вторую заключительную часть вопросника ЕС 10 мая и ожидает июньского решения Еврокомиссии.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)