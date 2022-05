В Киеве заявили, что Грузия, Армения и Азербайджан помогают России уклоняться от санкций

Служба разведки Министерства обороны Украины обвинила Грузию, Армению и Азербайджан в проведении переговоров с Москвой о реэкспорте российской продукции на международные рынки.

«Поставка (российской продукции) планируется под видом грузинской, армянской и азербайджанской продукции и затем экспортировать ее в третьи страны», — сообщили 1 мая в Службе разведки Министерства обороны Украины.

По данным ведомства, в странах Южного Кавказа уже создано более 200 компаний.

В разведслужбе также отметили, что Армения создает благоприятные условия для ведения бизнеса российскими компаниями, особенно в сфере интернет-технологий (IT).

«С начала широкомасштабной агрессии России против Украины в Армению прибыло около 85 тыс. граждан России и 113 ИТ-компаний», — говорится в сообщении Службы разведки Украины.

«Российские граждане создали около 1 тыс. частных предприятий и ООО более 250 на территории Армении, уплачивающих налоги в бюджеты обеих стран — Армении и России», — говорится в заявлении.

Ранее в апреле Служба разведки Министерства обороны Украины заявила, что Москва готовит коридор для контрабанды через Грузию. Это обвинение было отвергнуто властями Грузии. В разведслужбе тогда также заявили, что представители Службы безопасности Грузии получили от политического руководства указание не вмешиваться в деятельность контрабандистов.

Тогда Служба государственной безопасности Грузии призвала Украину «немедленно» предоставить доказательства обвинений Киева и предупредила, что в противном случае это будет считаться «преднамеренной дезинформацией».

Обвинение Киева опроверг и премьер-министр Ираклий Гарибашвили, который подчеркнул, что «Грузия никогда не допустит провоз (через свою территорию) каких-либо санкционных грузов».

Однако в первые же дни войны власти Грузии заявили, что Тбилиси не присоединится к введенным против Москвы санкциям.

Новое обвинение украинской стороны прозвучало на фоне и без того напряженных отношений между Тбилиси и Киевом. Президент Украины Владимир Зеленский также отозвал посла из Тбилиси из-за «аморальной позиции» властей Грузии по поводу введенных против России санкций и отказе в отправки добровольцев чартерным рейсом в Украину.

В ответ на растущую критику из Киева правящая команда Грузии заявляет, что члены правительства Украины, представители прежней власти Грузии времени правления Национального движения, пытаются «повлиять на решения властей Украины».

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)