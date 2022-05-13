В январе-апреле внешняя торговля Грузии увеличилась на 33,4%

Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 мая, в январе-апреле 2022 года внешняя торговля увеличилась на 33,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 5,25 млрд долларов США.

За отчетный период экспорт увеличился на 32,8% до 1,59 млрд долларов США, а импорт увеличился на 33,7% до 3,67 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,08 млрд долларов США, что составляет 39,6% всего внешнеторгового оборота.

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