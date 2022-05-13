Новости
В январе-апреле внешняя торговля Грузии увеличилась на 33,4%
Согласно экспресс-данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 13 мая, в январе-апреле 2022 года внешняя торговля увеличилась на 33,4% по сравнению с соответствующим периодом предыдущего года и составила 5,25 млрд долларов США.
За отчетный период экспорт увеличился на 32,8% до 1,59 млрд долларов США, а импорт увеличился на 33,7% до 3,67 млрд долларов США. Отрицательное сальдо торгового баланса составило 2,08 млрд долларов США, что составляет 39,6% всего внешнеторгового оборота.
По теме:
- Внешняя торговля Грузии за январь-март 2022 г. увеличилась на 37,9%
- Служба статистики: внешняя торговля Грузии в 2021 г. увеличилась на 25,6%
- Американские конгрессмены говорят о важности укрепления торговых и инвестиционных связей с Грузией
This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)