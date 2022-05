По заявлению НПО, расследование по т.н. делу о прослушке продвигается неэффективно

Пять местных неправительственных организаций (НПО) заявили 18 мая, что расследование предполагаемой утечки из Службы государственной безопасности Грузии в 2021 году файлов о возможной слежке за священнослужителями, представителями гражданского общества, журналистами, иностранными дипломатами и политиками продвигается «неэффективно».

По заявлению правозащитников, ряд обстоятельств «свидетельствует об отсутствии у государства интереса к расследованию предполагаемых системных преступлений в СГБ, выявлению виновных и их наказанию».

Подписавшиеся организации заявляют, что следствие еще не допросило некоторых потерпевших от возможной незаконной прослушки, «а прокуратура и суд необоснованно отказали в признании потерпевшими всем опрошенным лицам».

По их словам, без присвоения статуса потерпевших они не имеют доступа к информации о проводимом процессе, следственных действиях и их результатах.

Организации заявили, что, несмотря на высокий общественный интерес к делу, никакой обновленной информации о продолжающемся расследовании обнародовано не было, в том числе до сих пор неизвестно, допрашивали ли представителей соответствующей службы СГБ.

Подписанты подчеркивают, что незаконная слежка нарушает не только национальное законодательство, но и статью 8 Европейской конвенции прав человека о праве на неприкосновенность частной жизни и общение.

По их словам, «при отсутствии возможности эффективного обжалования скрытого наблюдения/мер слежки на местном уровне не может быть безосновательным общественное подозрение и опасение, что полномочия скрытого наблюдения могут быть использованы злонамеренных целях».

Совместное заявление подписали Демократическая инициатива Грузии, Ассоциация молодых юристов Грузии, Международная прозрачность — Грузия, Центр социальной справедливости и Коалиция за адвокацию медиа.

Также сегодня 26 жертв предполагаемой незаконной прослушки обратились с просьбой о встрече с прокурором по делу для получения информации о ходе расследования.

Сообщения о якобы имевшей место незаконной тайной слежке появились в СМИ в сентябре прошлого года.

Сообщения о прослушивании телефонных разговоров подверглись критике со стороны оппозиционных партий, неправительственного сектора и международных партнеров.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, руководитель СГБ Григол Лилуашвили и министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури заявили, что следствие даст ответы на все вопросы о тайной слежке.

Сообщения о возможной скрытой слежке появились в СМИ примерно за две недели до местных выборов.

Ранее, примерно за месяц до этого телекомпания «Мтавари архи» рассказала о предполагаемой прослушке телефонных разговоров президента Саломе Зурабишвили, сотрудников администраций президента и правительства, оппозиционных политиков, представителей гражданского общества, сотрудника одного из иностранных посольства, а также о предполагаемой слежке за интимной жизнью представителей Грузинской мечты, бизнесменов и священнослужителей, в том числе гомосексуальных граждан.

