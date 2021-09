Глава СГБ Грузии об утечке файлов секретной слежки из ведомства

Глава Службы государственной безопасности Грузии Григол Лилуашвили сегодня впервые поговорил с журналистами о предполагаемой утечке из его ведомства нескольких тысяч файлов, содержащих информацию о представителях духовенства, полученной в результате секретной слежки.

На вопрос — «допрашивали ли его в ходе текущего расследования дела?», — Лилуашвили ответил: «При чем тут я? Почему должны вызывать меня (на допрос)?». Однако он добавил, что сотрудников СГБ допрашивают и «расследование идет».

Он также отметил, что будут опрошены все, кого расследование посчитает необходимым опросить, «но никого особо ущемлять не будут».

На вопрос, собирается ли он уйти в отставку, Лилуашвили ответил: «к сожалению, мы не можем ходить по уму оппозиции».

«В результате расследования наступит (результат и будет выявлено), какая провокация планировалась, правда будет выяснена, и каждому будет дан надлежащий ответ», — заявил глава СГБ.

Лилуашвили также подчеркнул, что «никто в мире еще не выиграл битву с духовенством и Церковью» и «они не смогут победить и в Грузии».

Григол Лилуашвили не стал отвечать на вопрос о подлинности просочившихся из его ведомства файлов.

Премьер-министр Гарибашвили в очередной раз повторил сегодня, что «прослушивания происходят во всех странах в рамках закона, в том числе и наше государство не исключение». «Да, мы проводим прослушивание, но в рамках закона», — добавил он. Премьер также подчеркнул, что «следствие должно установить подлинность» просочившихся материалов и ответить на вопрос — «были ли записи получены в рамках закона».

По его словам, следствие должно также «изучить широко распространенные фабрикации» и проанализировать их, поскольку «слишком много людей опровергли подлинность записи». «Мы знаем, какой почерк у Саакашвили, естественно, мы ожидали, что это будет большая фальшь, конечно, это была организованная атака на государство», — добавил глава правительства.

Сегодня же министр внутренних дел Вахтанг Гомелаури призвал журналистов проявить терпение. «Расследование начато, не спешите», — сказал он журналистам, отвечая на их вопросы следующими вопросами: «Какая ответственность?»; «Что-то случилось?»; «Мы что-то не так сделали?»; «Это было незаконно?».

Примечание: материал обновлен в соответствии с получением комментариев премьер-министра и министра внутренних дел Грузии.

