Скрытые записи: отмывание денег и взяточничество со стороны высокопоставленных представителей духовенства

Телеканал «Формула» опубликовал отрывки из секретных файлов, предположительно просочившихся их Службы государственной безопасности, которые касаются предполагаемых случаев причастности высокопоставленных представителей Грузинской Православной Церкви к отмыванию денег, взяточничеству и коррупции.

Согласно сюжету телеканала, некий гражданин обратился к архимандриту тбилисского Троицкого собора (Самеба) Григолу Абашидзе за помощью в поэтапном переводе из России в Грузию 28 миллионов евро и пообещал взамен поделиться 30% полученных денег.

Согласно тому же сюжету, на первом этапе 10% от 500 000 евро должны были быть зачислены митрополиту Терджольскому и Ткибульскому Георгию Шаламберидзе и священнослужителю И. Ревишвили, и еще 20% священнослужителям — И. Цецхладзе, Г. Абашидзе и С. Джаниашвили.

По сообщению телекомпании «Формула», последние двое также участвовали в схеме обеспечения помилования заключенных взамен на деньги, которые использовали для этого свои связи с бывшим министром по вопросам исполнения наказаний Созаром Субари. Согласно сюжету, представители духовенства требовало от семьи каждого заключенного по 5 000 долларов США за свои услуги.

Отвечая на вопрос журналиста телекомпании «Формула», Абашидзе подтвердил, что знает Созара Субари, но опроверг информацию о том, что он дал личную рекомендацию о помиловании кого-либо. Озвученные в записях обвинения он назвал «полным бредом».

Согласно сюжету, Абашидзе и Цецхладзе использовали средства из церковных ящиков для пожертвований в личных целях и решили увеличить количество этих ящиков по всему Тбилиси.

В файлах секретной слежки также упоминается и помощник Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II Шорена Тетруашвили, которая предположительно присвоила 5 800 евро из денег Патриархии, выделенных на покупку автомобиля для Патриарха.

Кроме того, она приобрела автомобиль «Мерседес Бенц» для монахини, которая якобы располагала компрометирующей информацией о ней и митрополите Ахалцихском, Аспиндзском, Адигениском и Тао-Кларджетском Теодоре Чуадзе.

13 сентября в Интернет просочились тысячи предполагаемых скрытых записей, утечка которых произошла из Службы госбезопасности Грузии. Файлы содержат в основном информацию о представителях духовенства, но также охватывают разговоры грузинских журналистов, оппозиционных политиков, иностранных дипломатов и публичных служащих.

Якобы в ответ на просочившиеся предположительно из СГБ документы Патриархия Грузии заявила 17 сентября, что большая часть просочившихся файлов «построена на лжи», а в некоторых — «смешаны правда и ложь».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)